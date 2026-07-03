Quién es Franco Deambrosi, el piloto que quedó en medio del escándalo entre la China Suárez y Mauro Icardi

El nombre de Franco Deambrosi irrumpió con fuerza en el mundo del espectáculo luego de que Yanina Latorre compartiera una enigmática publicación en sus redes sociales que rápidamente desató especulaciones sobre un supuesto vínculo con la China Suárez.

La conductora de SQP (América) publicó una fotografía del piloto de automovilismo junto a un sugestivo mensaje dirigido a Mauro Icardi: «Te dejo un regalito, Maurito. Guarden la fotito. Ampliaremos». Además, aseguró que posee chats y pruebas, aunque hasta el momento no dio a conocer el contenido.

La publicación llegó en medio de los rumores de crisis entre la actriz y el futbolista, una versión que la propia China Suárez intentó desmentir en las últimas horas.

Quién es Franco Deambrosi

De acuerdo con la información publicada por TN, Franco Deambrosi tiene 26 años, es oriundo de Ituzaingó y desarrolla su carrera en el automovilismo nacional.

Su debut se produjo en 2019, cuando comenzó a competir en el TC Pista Mouras a bordo de un Dodge del equipo Alifraco Sport.

Al año siguiente pasó a conducir un Ford del DON Racing y consiguió su primer podio en la categoría al finalizar tercero en la fecha inaugural disputada en La Plata.

Su crecimiento deportivo continuó en 2024, cuando debutó en el TC Pista Pick Up con una Toyota Hilux del equipo Giavedoni Sport. En sus primeras dos presentaciones logró resultados destacados, con un cuarto y un quinto puesto.

Ya en 2025, regresó al TC Pista luego de un año de ausencia, esta vez al volante de un Chevrolet preparado por Azar Motorsport.

Su vida fuera de las pistas

Más allá del automovilismo, Deambrosi mantiene una presencia activa en las redes sociales, donde comparte parte de su vida cotidiana.

Según reflejó TN, suele publicar imágenes de sus viajes, momentos junto a amigos y fotografías con animales, dejando ver un perfil muy diferente al de las figuras del espectáculo.

Hasta ahora, el piloto nunca había quedado envuelto en una polémica mediática de semejante magnitud.

Qué dijo Yanina Latorre

La publicación de Yanina Latorre fue interpretada por muchos usuarios como una insinuación sobre un posible intercambio de mensajes entre Franco Deambrosi y la China Suárez.

Si bien la periodista aseguró que cuenta con conversaciones y otras pruebas, todavía no difundió ese material, por lo que no existe confirmación pública sobre la naturaleza del supuesto vínculo.

Las especulaciones crecieron porque el posteo apareció en medio de una semana marcada por versiones de crisis entre la actriz y Mauro Icardi.

Por qué volvieron los rumores de crisis entre la China Suárez y Mauro Icardi

En paralelo, TN informó que la relación entre la actriz y el delantero del Galatasaray atraviesa un nuevo momento de tensión.

Según contó Yanina Latorre en SQP, la discusión habría comenzado después de que la China encontrara mensajes relacionados con Ekaterina «Eka» Ojeda, la joven que fue vinculada recientemente con Icardi tras un episodio ocurrido en el boliche Tequila Club.

De acuerdo con la periodista, la actriz decidió abandonar temporalmente la casa que compartía con el futbolista en Nordelta.

«Se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado en 1,1 millones de dólares. Tuvieron una muy fuerte discusión, que se llama Eka. Le encontró unos mensajes la China a Mauro, hablando con una tercera persona sobre Eka. Él le pedía que la conecte», sostuvo Latorre.

Hasta el momento, ni Mauro Icardi, ni la China Suárez, ni Franco Deambrosi realizaron declaraciones públicas sobre las versiones que comenzaron a circular en las redes sociales.