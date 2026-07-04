Chile y Brasil vuelven a conquistar a los argentinos, pero ya no por las compras baratas: el motivo

Empezó la temporada de invierno y como cada años, muchas personas empezaron a planificar sus viajes al exterior para conocer nuevos puntos turísticos. Sin embargo, hay un factor que influye en los planes de muchas familias: las mascotas que son integrantes fundamentales que no pueden dejar afuera.

Un reciente informe del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) constató que, entre junio y septiembre de 2025, se emitieron 11.700 Certificados Veterinarios Internacionales (CVI) para el traslado de perros y gatos al exterior.

El documento reveló que Chile y Brasil se ubicaron entre los destinos más elegidos. Aunque ambos países suelen ser atractivos por sus precios, en esta oportunidad el factor determinante fue su accesibilidad y las facilidades que ofrecen para ingresar con mascotas.

Sin embargo, el organismo recordó que cada país fijó una serie de requisitos que se deben cumplir y por ello ante el próximo receso invernal, recordó que antes de viajar es necesario realizar el CVI, un documento que certifica que la mascota cumple con todas las exigencias sanitarias.

Viajar con tus mascotas: los requisitos para países del Mercosur

El Senasa informó que durante esos cuatro meses de 2025, el 42% de los traslados de animales de compañía tuvieron como destino Brasil, Paraguay y Uruguay.

Para la emisión del CVI en estos países que se encuentran dentro del bloque de Mercosur, solicitan:

Certificado de salud del animal, firmado por un veterinario matriculado dentro de los 10 días previos a la emisión del CVI.

Certificado de desparasitación interna y externa, realizado por un veterinario matriculado dentro de los 15 días previos a la emisión del CVI.

Certificado de vacunación antirrábica vigente (original y copia). Los perros y gatos menores de tres meses que no se encuentren vacunados serán admitidos, siempre que su edad sea consignada en el certificado.

Además, Uruguay exige que los perros mayores de 90 días cuenten con identificación mediante microchip y certificado negativo de leishmaniasis, expedido por un veterinario matriculado dentro de los 60 días previos al ingreso.

Por último, antes de realizar el diagnóstico, recomiendan verificar cuáles son las pruebas autorizadas por el país vecino. Remarcaron que los animales previamente diagnosticados con la enfermedad o que se encuentren en tratamiento, no podrán ingresar.

Viajar con mascotas: los requisitos en Chile

Los CVI emitidos con destino a Chile por otra parte representaron el 15% de los viajes de perros y gatos durante el invierno de 2025.

Entre sus requisitos, el país solicita:

Un certificado de salud emitido por un veterinario matriculado dentro de los 10 días previos a la fecha de embarque

Certificado de vacunación antirrábica vigente, aplicada al menos 21 días antes del ingreso

Tratamiento de desparasitación interna y externa realizado entre 5 y 30 días antes del embarque.

Además, la autoridad veterinaria chilena actualizó sus exigencias e incorporó, desde el 28 de junio, la identificación individual y permanente de perros y gatos mediante tatuaje o microchip. Por ello, para la emisión del CVI se solicita un certificado de implantación o lectura de microchip donde consten el número identificatorio, la fecha y el lugar de implantación/lectura, junto con los datos del animal y de su propietario, firmado por un veterinario matriculado.

Finalmente, el organismo indicó que las personas interesadas en viajar al exterior con sus mascotas pueden obtener más información a través del correo electrónico responde@senasa.gob.ar, el WhatsApp +54 11 3585-9810 o el sitio web del organismo.