¿Quién es la favorita de Moria? La One reveló con quién saldría de fiesta: ¿Wanda o la China Suárez?

La frase sorprendió a todos porque ambas figuras, Wanda y la China, vienen siendo protagonistas de los mayores escándalos mediáticos del año.

Redacción

Moria Casán volvió a desplegar su honestidad sin anestesia y respondió una pregunta que viene flotando en el mundo del espectáculo, ¿con quién pasaría unos días de diversión, Wanda Nara o la China Suárez? la diva no esquivó el desafío y su elección fue tajante.

En el programa Puro Show, el cual fue analizado por la Agencia Noticias Argentinas, todo ocurrió cuando Matías Vázquez, conductor del ciclo, decidió ir directo al grano:  “Si tenés que elegir una amiga para salir de joda o irte de vacaciones, ¿la elegís a Wanda o a la China? Elegí una”.

Moria Casán elige a Eugenia Suárez: El motivo detrás de su decisión sobre Wanda Nara

Fiel a su estilo, Moria respondió sin rodeos: “Primero, me cuesta mucho salir de vacaciones porque no tengo tiempo. Ahora que me hice amiga un poquito y me invitó a Estambul a comer, me parece que Eugenia”.

La frase sorprendió a todos, especialmente porque ambas figuras, Wanda y la China, vienen siendo protagonistas de los mayores escándalos mediáticos del año.

El conductor insistió: “¿Te gustaría ir a Estambul a la casa de ella?” y la One, siempre genuina, remató: “A mí me gusta viajar, soy una gran viajera. Ahora no tengo tiempo, mi amor. Hago el teatro, tengo el programa, estoy haciendo mi serie y tengo que hacer una película”.

Con su respuesta, Moria dejó claro que, al menos por ahora, si tuviera que elegir una compañera de aventura sería la China Suárez.


