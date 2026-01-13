Quién es Maia Reficco, la actriz que estaría en pareja con Franco Colapinto

La actriz Maia Reficco se convirtió en tapa de portales al ser señalada como la nueva pareja del piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto, luego de que él compartiera una foto de ella usando su casco.

Los rumores se alimentaron cuando vieron que el corredor había parafraseado un posteo que Reficco había publicado días atrás, pero ninguno de los protagonistas confirmó el romance hasta el momento.

Quién es Maia Reficco

Reficco es una actriz de 25 años nacida en Boston, Estados Unidos, pero criada en Buenos Aires, Argentina, desde sus 7 años. Tiene una doble nacionalidad, pero se reconoce argentina.

Su madre es la vocalista de famosos, como Tini y Abel Pintos, Katie Viqueira, y su hermano es Joaquín Reficco, actor de la serie de Cris Morena, Margarita. Desde pequeña tuvo un gran interés por la música, llegando a tocar 4 instrumentos durante su juventud.

Su debut actoral fue en 2017 en la serie de Nickelodeon Kally’s Mashup, como Kally Ponce, logrando una fama en todo Latinoamérica. En 2019 dio su gran salto hacia Estados Unidos y se convirtió en la primera actriz en interpretar a Evita en el New York City Center a la corta edad de 18 años.

Ya con experiencia trabajando en Norteamérica, en 2022 fue elegida como una de las nuevas caras en el remake de Pretty Little Liars en MAX, adentrándose en el género de thriller de Hollywood. En cine, tuvo una breve participación en Do Revenge (Netflix) y fue la protagonista de A Cuban Girl’s Guide to Tea and Tomorrow.

Su extenso currículum no se detiene ahí, ya que en 2024 protagonizó el musical ganador del Tony, Hadestown, en el papel de Eurídice