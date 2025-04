Quién es Martín Ortega, el hijo mayor de Palito y Evangelina Salazar

Martín Ortega, de 56 años, es el hijo mayor de Palito Ortega y Evangelina Salazar y fue internado en las últimas horas en una clínica psiquiátrica. Martín se diferencia de sus hermanos, Emanuel, Sebastián, Rosario, Luis y Julieta, por tener un perfil más bajo y por mantenerse alejado de la exposición mediática.

Martín Ortega es el hermano menos mediático del clan Ortega

Aunque evita las cámaras y mantiene una vida discreta, el hermano de Sebastián Ortega también forma parte del mundo del espectáculo. Trabaja como asesor artístico en Underground, la productora de éxitos como 100 días para enamorarse y El Marginal, y cumple un rol clave detrás de escena.

Con un estilo más reservado, se mantiene alejado de los medios, pero no de la industria. En una entrevista con La Nación en 2019, explicó en qué consiste su tarea: “Lo mío es una especie de curaduría. Recibo los libros, los reviso, los edito. Me meto en todo: desde la coherencia de las escenas hasta cuestiones estéticas o de casting”.

Martín Ortega se mantiene lejos del protagonismo y cerca del arte, la estética y la familia

En su cuenta de Instagram, donde suma más de 15 mil seguidores, el fotógrafo muestra parte de su intimidad: momentos familiares, salidas con amigos y encuentros con celebridades del espectáculo argentino como Luciana Salazar, Andrea Rincón, Ernestina Pais y Lucía Galán.

Lejos del protagonismo, pero siempre cerca de la creación artística, su aporte creativo en Underground es valorado por quienes lo rodean. “No sabría ser productor. Eso es más de oficina. Lo mío es acompañar desde lo visual y lo narrativo”, dijo.

El día que Evangelina Salazar habló sobre la sexualidad de su hijo Martín

En 2018, Evangelina Salazar sorprendió al hablar públicamente por primera vez sobre la sexualidad de su hijo mayor, Martín Ortega. La actriz contó que él es gay y que, al enterarse, tanto ella como su esposo lo vivieron como algo “muy fuerte”, en parte por pertenecer a “otra generación”.



Las declaraciones generaron repercusión, y poco después, Martín eligió expresarse desde su cuenta oficial de Twitter. Con claridad y respeto, aclaró que la charla fue consensuada y que él le dio permiso a su madre para hablar del tema, aunque hizo una salvedad sobre el uso de etiquetas.

“Suena rara la palabra ‘gay’. Está muy bien que la use mi madre. Pero para la siguiente generación es un casillero. Lo hablamos y creímos que, para algunos, sumaría”, escribió y además reflexionó sobre los prejuicios que aún persisten y las reacciones que recibió tras la nota.

“Obvio que no tiene nada de malo y mis dificultades no fueron nada en comparación a otros. Lo poco que me pasó, me enseñó mucho”.

Una historia familiar atravesada por el respeto

Lejos de los escándalos, la familia Ortega trató el tema con naturalidad desde el principio. “En mi familia es solo un tema más desde hace 20 años”, explicó Martín, que mantiene un perfil bajo y participa del mundo del espectáculo desde otro lugar, como fotógrafo y asesor artístico en la productora Underground, dirigida por su hermano Sebastián Ortega.

