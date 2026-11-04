«Bailar o morir»: Lali Espósito y Miranda! lanzaron BOM, su primer álbum juntos que transforma la escena pop

El fenómeno pop más esperado del año ya es una realidad. Este martes 3 de noviembre a las 21, Lali Espósito y Miranda! lanzaron en todas las plataformas digitales BOM, su primer álbum en conjunto. La propuesta, que celebra el regreso de la pista de baile como refugio y espacio de libertad frente al consumo individual, desató un furor inmediato en el streaming y en las redes sociales.

Lo que comenzó como un simple pasatiempo detrás de cámara terminó convirtiéndose en un disco conceptual de diez temas producidos por el mismo Ale Sergi y Mauro de Tommaso.

De los vestuarios de la televisión a un disco completo: el nacimiento BOM, el disco pop de Lali y Miranda!

La historia de BOM se remonta a los momentos libres durante las grabaciones del reality televisivo La Voz, donde Lali, Ale Sergi y Juliana Gattas compartían listas de reproducción y soñaban con grabar temas juntos.

La idea cobró fuerza cuando Lali «manifestó» la colaboración en una portada de Billboard Argentina. Tiempo después, la reunión pactada en el estudio para grabar un modesto EP de covers de cinco canciones dio un giro inesperado: el trío comenzó a componer material inédito y la creatividad desbordó la planificación inicial.

«Pensábamos hacer algo corto donde el baile fuera la única opción, pero nos seguimos juntando, aparecieron temas propios y terminamos cerrando un LP entero con una identidad completamente nueva», revelaron desde el entorno del dúo sobre la trastienda del material a la famosa revista.

«Me puse a llorar»: emoción, aprendizaje y guiños de culto

A pesar de la sólida amistad que une a los músicos, el cierre del proceso de producción estuvo atravesado por momentos de profunda sensibilidad. Para Lali, grabar junto a sus referentes de la infancia representó un hito profesional y personal que terminó en lágrimas tras la mezcla final.

«Cuando terminamos los agarré a Ale y a Juli y me puse a llorar. Nos abrazamos mucho. Aunque parezca algo cotidiano por la amistad que tenemos, hacer música con ellos fue como cursar un máster», confesó la artista.

Por su parte, Gattas destacó el empuje de la cantante: «Tiene esa energía vital para resolver, encarar y bajar las ideas a tierra con humor constante».

En el plano estético, la construcción visual del proyecto a cargo de Lali y Juliana se nutrió de referencias de culto como Madonna, David Bowie y el cine de Pedro Almodóvar, buscando dar a luz a un «tercer personaje» con una impronta minimalista.

Tracklist oficial y ediciones exclusivas en vinilo

El álbum abre con «Bailar o Morir», el corte de difusión que semanas atrás había presentado el universo estético del proyecto mediante un short film, y reúne un abanico de composiciones orientadas al synth-pop y a la pista:

Bailar o Morir Señora En Italia Migajas Adonde Hiperlove Ganar Piel Helecho Vivo del Pop

Además de su distribución digital, BOM contará con un despliegue físico de colección. La versión limitada en vinilo transparente y firmada de mano por los tres artistas salió a la venta, mientras que los vinilos rojos y formatos en CD tradicional estarán disponibles en comercios de todo el país a partir del miércoles 4 de noviembre.