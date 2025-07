Quién es Tim Ballard: Historia del exagente de la CIA y su vínculo con la lucha contra la trata infantil

Un video que muestra a Tim Ballard reunido con Mariano Cúneo Libarona, el actual Ministro de Justicia del gobierno de Javier Milei, puso al estadounidense en el centro de la escena argentina otra vez. La grabación rápidamente se viralizó, reavivando el interés sobre las actividades de este exagente de la CIA en el país.

Esta no es su primera aparición pública en Argentina. El nombre de Tim Ballard ya había surgido previamente asociado a Viviana Canosa, a raíz de la denuncia por pedofilia que la periodista presentó hace algunos meses. Pero, ¿quién es realmente este controvertido personaje? Te lo contamos.

Quién es Tim Ballard: El presente de un hombre polémico

El nombre de Tim Ballard, de 53 años, ha tenido relevancia pública a nivel internacional desde hace tiempo. Sin embargo, en Argentina era menos conocido hasta que Viviana Canosa reveló que él le había proporcionado información para iniciar su denuncia sobre una supuesta red de trata infantil, en la que se mencionaron nombres de figuras públicas como Lizy Tagliani y Flor Peña. A partir de esa revelación, trascendió que Ballard estuvo en el país en febrero del año pasado y que tuvo diversas acciones en Mar del Plata.

Ballard alcanzó notoriedad mundial a través de la película «Sonidos de Libertad», un film que, según se promocionó, narra su historia personal ligada a la investigación de presuntas redes de pedofilia en Latinoamérica.

Su activismo le valió el reconocimiento con el premio «Patriota Heroico» en Mar-a-Lago, la propiedad de Donald Trump, con quien Ballard mantiene un vínculo directo, habiendo sido su asesor en 2019 en la lucha contra este tipo de crímenes. A través de esta conexión, Ballard generó un lazo con el presidente argentino Javier Milei. La derecha más conservadora de Estados Unidos lo apoya, dada su relación con el espacio político republicano, y colabora económicamente con sus iniciativas.

En Argentina, Ballard se reunió con Javier Milei el pasado febrero en Mar del Plata, encuentro en el que también participó el intendente Guillermo Montenegro. Por su parte, Verónica Toller, directora argentina del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, de perfil conservador y con lazos con el Opus Dei, promovió la película «Sonidos de Libertad» como parte de su agenda.

El año pasado, Ballard también visitó Argentina para colaborar con la búsqueda de Loan, que finalmente resultó infructuosa hasta ahora.

Quién es Tim Ballard: El pasado de un hombre polémico

Timothy Ballard, conocido públicamente como Tim Ballard, tiene 53 años, es padre de nueve hijos y devoto mormón. En el pasado, fue agente de la CIA y, según su propia narrativa, habría dejado esa carrera para dedicarse a investigar, perseguir y denunciar organizaciones de pedofilia.

En 2013, fundó la organización «Operation Underground Railroad» (O.U.R.), dedicada a combatir la trata infantil. Su trabajo público, que incluye supuestos operativos de rescate en América Latina, obtuvo el respaldo de celebridades, políticos y donantes económicos de alto perfil, llegando a recaudar aproximadamente 50 millones de dólares.

No obstante, la organización y Ballard quedaron bajo un intenso escrutinio tras la aparición de graves denuncias. Se cuestionó que los supuestos rescates habrían sido escenificados para obtener impacto mediático. Además, surgieron acusaciones de presuntos actos ilegales en la recaudación de fondos y, según una profunda investigación de The New York Times, Ballard fue vinculado con denuncias de abuso sexual y acoso a mujeres, además de amenazas de muerte a las víctimas. Incluso, fue señalado por supuestos vínculos con traficantes de niños y niñas, estableciendo lazos con ellos para atraer más fondos.