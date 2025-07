Yanina Latorre le soltó la mano a Viviana Canosa: «Buscó rating»

Viviana Canosa quedó dentro del ojo de la tormenta luego de que se levantara el secreto de sumario dentro de la fuerte denuncia que realizó sobre el funcionamiento de una supuesta red dedicada a la trata y explotación de menores en la cual involucró a grandes figuras del espectáculo.

Viviana Canosa en el centro de la polémica: se filtró el expediente de su denuncia por trata

En SQP estuvo invitado el periodista judicial Martín Candalaft para hablar de qué información hay dentro del polémico caso, destacando que no se pudieron comunicar con las víctimas.

«Cuando abrís el expediente hay siete víctimas: víctima uno, no se pudieron comunicar. Aportaron un teléfono y nunca pudieron encontrarla; víctima dos, no quiere ser entrevistado. La víctima tres no pudo ser identificada, el teléfono estaba apagado. Víctima 4, una chica mandó un formulario para entrar a Gran Hermano y que un hombre le escribió por Telegram tratando de seducirla», reveló el periodista.

También mencionó la existencia de un video que comprometería a Marley, conductor de Telefe, pero que finalmente nunca se presentó ante la Justicia.

Yanina, quien supo tener una gran amistad con Canosa, la criticó por haber realizado un circo mediático y cuestionó sus intenciones al hacer públicas las fuertes denuncias: «Son solamente relatos, no hay pruebas».

«Al principio le creí porque pensaba que tenía algo bueno, pequé de ignorante o de cándida. Hasta que me di cuenta de que estaba muy flojo de papeles porque me pedía que confiara», contó y opinó: «Para mí buscó rating y volver al ruedo».

La conductora hizo un fuerte análisis de lo que habría sucedido: “Hizo un show, se dio cuenta de que garpaba y cuando quedó metida en el lío, tiró frases de más, y armó todo esto”.

Según especifico Candalaft, en el escrito Canosa vinculó a Marley, Florencia Peña, Elizabeth Vernaci, Humberto Tortonese, Damián Betular, Lizy Tagiliani y Marcelo Corazza.