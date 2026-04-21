Quién fue Luis Puenzo: la historia del director que cambió el cine argentino para siempre

El fallecimiento de Luis Puenzo, confirmado este martes, marca el cierre de uno de los capítulos más gloriosos e influyentes del cine argentino. Más allá de su partida, su nombre queda asociado para siempre al del cineasta que logró romper barreras internacionales, llevando la identidad nacional a los escenarios más prestigiosos del mundo.

Un director que cambió la historia del cine argentino

Según pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas, la carrera de Luis Puenzo estuvo marcada por una búsqueda constante de excelencia narrativa. Tras formarse en el exigente mundo de la publicidad, dio el salto al cine con una sensibilidad única para retratar las tensiones sociales.

El punto de inflexión llegó en 1985 con el estreno de La historia oficial, una obra que cambiaría para siempre su carrera y el rumbo del cine nacional.

“La historia oficial” y el primer Oscar para Argentina

En un país que recién recuperaba la democracia, el director se atrevió a contar una de las heridas más profundas: la apropiación de bebés durante la última dictadura.

El resultado fue una película de enorme honestidad técnica y emocional, que en 1986 le valió a la Argentina su primer Premio Óscar a Mejor Película Extranjera, un hito histórico que posicionó al cine nacional en el mapa global.

De Buenos Aires a Hollywood sin perder su identidad

El reconocimiento internacional le abrió las puertas de la industria global, pero Luis Puenzo nunca abandonó su mirada argentina.

Dirigió producciones de gran escala como Gringo viejo, junto a Gregory Peck, y La peste, demostrando que un realizador local podía trabajar con figuras internacionales sin resignar contenido ni profundidad.

Su rol clave en la industria del cine

Más allá de su obra, su legado también se construyó desde el compromiso institucional. Fue una figura central en la creación de la Ley de Cine de 1994, una herramienta fundamental para el desarrollo y financiamiento del cine argentino.

Su participación en el INCAA y su impulso a nuevas generaciones consolidaron su lugar como referente indiscutido de la industria.

Un legado que trasciende generaciones

Además de su obra, su influencia se extendió a nuevas voces del cine, entre ellas la de su hija, Lucía Puenzo, con quien compartió una mirada artística comprometida y contemporánea.

El legado de Luis Puenzo no solo vive en sus películas, sino también en la estructura y el crecimiento del cine argentino actual.

Su obra abrió puertas, su mirada marcó un camino y su nombre quedó en la historia. Con su partida, el cine argentino pierde a un pionero, pero gana una huella imposible de borrar.