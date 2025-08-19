El reconocido actor de 59 años contó que estuvo varios meses sin trabajo hasta que Tini Stoessel lo llamó para ser parte de una nueva serie. Mirá acá todo lo que dijo Rafael Ferro.

Rafael Ferro reveló que fue chofer de Uber hasta que Tini Stoessel lo llamó para una serie

El pasado 15 de agosto se estrenó Quebranto, una serie de Disney+, protagonizada por Tini Stoessel. En esta producción participa Rafael Ferro, quien reveló que antes de ser parte del elenco, trabajó como chofer en Uber.

Con el estreno de la serie argentina, en las últimas horas se viralizó una entrevista del actor. En diálogo con Fabián Casas, en el streaming Picnic Extraterrestre, el actor reveló que estuve bastante tiempo sin trabajo: «Estuve siete meses sin laburar. El actor vive muchas veces pandemias. Tenés un montón de tiempo y no sabés qué hacer», confesó.

Después contó cómo tomó la decisión de comenzar a trabajar de chofer: «Llevás los nenes a la plaza y en un momento sin laburo, la guita cayendo, yo dije ‘tengo que salir a probar si puedo laburar de otra cosa’. Me anoté en Uber y empecé«.

Rafael Ferro contó qué estaba haciendo cuando lo confirmaron en la serie

El actor Rafael Ferro es parte de la serie Quebranto, protagonizada por Tini Stoessel. Allí, el hombre interpreta a Martín Sanguinetti, padre adoptivo de Miranda, que es encarnada por la cantante.

En la entrevista con Fabián Casas, Ferro contó qué es lo que estaba haciendo cuando le confirmaron que sería parte de la serie: «Yo estaba haciendo un viaje Retiro-Aeroparque, estaba por dejar a un pasajero en Aeroparque y ahí me enteré que me querían para ese papel«, expresó.

Además, el actor aclaró que trabajó en Uber no solo por complicaciones económicas: «No es que no me alcanzaba la guita, pero tener demasiado tiempo libre a veces hace mal. Era para salir a hacer algo«.

«Quebranto», la nueva serie de Tini Stoessel: ¿De qué se trata?

Quebranto, la nueva serie protagonizada por Tini Stoessel se estrenó el 15 de agosto en Disney+. Con un posteo en las redes oficiales de la plataforma, describieron a la producción como «una historia de suspenso y amor», preguntándose «¿Hasta dónde llegarías por la verdad?».

Este proyecto inició su grabación a principios de 2023, lo que obligó a la estrella a instalarse en España por unos años, razón por la cual se comentaba que nunca había cortado relación por completo con Rodrigo de Paul.

En las imágenes difundidas se puede ver a la artista emprendiendo viaje a México para descubrir que es lo que sucedió con sus padres, con un misterio que se apodera de la trama. Además, la serie parece estar centrada en un romance tóxico y apasionante entre Tini y el actor Jorge López. «Se trata de una historia intensa, donde los personajes se ven empujados al límite», explicó Disney Plus sobre la serie.