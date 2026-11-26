MasterChef Celebrity volvió a dominar el rating de la televisión abierta argentina durante la noche del miércoles 25 de noviembre, con la participación especial de Dolli Irigoyen en reemplazo de Germán Martitegui.

Según las mediciones de Kantar IBOPE a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el reality de Telefe registró un promedio de 8,2 puntos de rating y alcanzó picos de 12,6 puntos, por encima de sus competidores.

La reconocida cocinera compartió el jurado con Damián Betular y Maru Botana en el comienzo de la novena semana de competencia.

Rating TV: cuánto midieron MasterChef Celebrity y los demás canales

A las 22:28, la competencia por la audiencia mostró los siguientes números:

Telefe: MasterChef Celebrity, 8,2 puntos.

MasterChef Celebrity, 8,2 puntos. eltrece: Es mi sueño, 4,9 puntos.

Es mi sueño, 4,9 puntos. América TV: BTV, 2 puntos.

BTV, 2 puntos. El Nueve: 1,7 puntos.

El ciclo de Wanda Nara mantuvo una ventaja de 3,3 puntos sobre el programa conducido por Guido Kaczka en ese horario.

MasterChef Celebrity: quiénes subieron al balcón y quiénes recibieron el delantal gris

En esta oportunidad, los famosos debieron trabajar en dos equipos y preparar un menú compuesto por entrada, plato principal y postre.

La dificultad estuvo en que únicamente los capitanes pudieron consultar las recetas y debieron transmitir las instrucciones a sus compañeros sin intervenir directamente en la preparación.

El equipo ganador estuvo integrado por:

Hernán Coronel, de Mala Fama.

Mike Amigorena.

Julieta Poggio.

Rocío Robles.

Por su parte, Lizy Tagliani, Sebastián Presta, Marta Fort y Pablo Giralt recibieron el delantal gris y deberán competir en la gala de última chance para intentar evitar la próxima eliminación.