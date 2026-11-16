Sofía «Jujuy» Jiménez confirmó en vivo que está embarazada de su primer hijo junto al empresario y rugbier salteño Gustavo Qüerio Hormaechea. El anuncio llegó acompañado de una decisión laboral inesperada: la modelo dará un paso al costado del ciclo Rumis para transitar esta etapa con mayor tranquilidad.

La conductora eligió el aire del programa para abrir su corazón frente a sus compañeros y la audiencia, generando un clima de máxima emoción en el estudio segundos antes de soltar la noticia.

«Me va a marcar para siempre»: los motivos de su salida de Rumis

Antes de blanquear la dulce espera, Jiménez adelantó que las próximas semanas marcarán el cierre definitivo de su participación en el exitoso envío digital, priorizando su bienestar físico y emocional.

«Tomé una decisión y noviembre va a ser mi último mes en el programa porque estoy atravesando un momento de mi vida muy importante que siento que me va a marcar para siempre. Es un gran cambio», reflexionó al aire antes de confirmar que se convertirá en madre.

Tras el impacto generado en el estudio, la modelo trasladó la celebración a su cuenta de Instagram, donde publicó un carrete de postales íntimas que había guardado bajo llave durante las primeras semanas de gestación.

En la imagen principal, aparece abrazada a su pareja mientras muestra el test de embarazo positivo. Jujuy y Qüerio Hormaechea se conocieron en Tilcara a mediados de septiembre de 2025 y oficializaron su noviazgo a comienzos de este año.