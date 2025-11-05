Pachu Peña confirmó que está de novio con una mujer 19 años menor tras la separación de su esposa

Pachu Peña rompió el silencio sobre su presente amoroso. Tras más de dos décadas de matrimonio con Felicitas Isse Moyano, el humorista se separó y volvió a apostar al amor. A los 63 años, confirmó que está en pareja con Paula Paparella, hija del reconocido estilista Leo Paparella.

Qué dijo Pachu Peña sobre su nueva relación amorosa

En diálogo con Puro Show (eltrece), el actor habló por primera vez del tema y reconoció que no fue algo fácil. “Coincidimos de casualidad. Yo venía mal con mi exmujer y nada…”, contó, visiblemente incómodo por tener que hablar de su vida privada.

Peña y Moyano, padres de cuatro hijos, decidieron separarse luego de atravesar una fuerte crisis. Sin embargo, el humorista aseguró que hoy está tranquilo y enfocado en su nueva etapa personal.

“Nos estamos conociendo, pasándola bien, yendo a comer con gente amiga”, explicó sobre su vínculo con Paula, de 42 años.

Fiel a su estilo reservado, Pachu evitó dar demasiados detalles, pero dejó en claro que se toma la relación con calma: “No estoy proyectando nada, es un día a día”. “Estoy muy bien, pensando en mis hijos”, afirmó sobre su presente.

Aunque tanto él como su nueva pareja prefieren la discreción, fuentes cercanas al entorno del humorista aseguraron que ya no se esconden y comenzaron a mostrarse juntos en algunos eventos y salidas con amigos.