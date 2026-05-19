Revelaron los millonarios gastos del príncipe William: yates de lujo, ponis y regalos exclusivos para Kate Middleton

El príncipe William volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez no por la interna de la corona británica ni por sus actividades oficiales, sino por los millonarios gastos personales que mantiene junto a su familia. Según reveló el Sunday Times y replicó la revista Revista Caras, el heredero al trono británico destina gran parte de su fortuna a viajes exclusivos, hobbies aristocráticos, educación de élite y lujosos regalos para Kate Middleton y sus hijos.

La publicación detalló que el hijo del rey Carlos III sostiene un estilo de vida marcado por el confort y los privilegios, con importantes desembolsos destinados tanto al ocio familiar como a gustos personales.

Vacaciones exclusivas y viajes millonarios

Entre los gastos más llamativos aparecen las vacaciones privadas que William realiza junto a Kate Middleton y sus hijos George, Charlotte y Louis.

Según informó Caras, la familia suele elegir destinos alejados de la exposición mediática, como la exclusiva estación de esquí francesa de Courchevel o paradisíacas islas griegas a las que llegan en yates valuados en millones de euros.

Estos viajes forman parte de la dinámica habitual de los príncipes de Gales, quienes priorizan la privacidad y la comodidad en cada escapada familiar.

La millonaria educación de George, Charlotte y Louis

Otro de los principales gastos del príncipe William está relacionado con la educación de sus hijos.

Los tres pequeños asisten a algunas de las instituciones privadas más prestigiosas del Reino Unido, con cuotas consideradas entre las más altas del país.

Además, según trascendió, el futuro ingreso del príncipe George al exclusivo colegio Eton podría incrementar todavía más los gastos familiares, manteniendo la tradición académica histórica de la realeza británica.

Motos de lujo, polo y pasión por el Aston Villa

Más allá de la vida familiar, William también invierte grandes sumas de dinero en sus hobbies personales.

Fanático de las motos deportivas, posee varios modelos de alta gama, especialmente de la marca Ducati, valuados en miles de euros.

El deporte ocupa además un lugar central en su rutina. El príncipe es reconocido hincha del club inglés Aston Villa y cuenta con ubicaciones VIP para asistir a los partidos más importantes de su equipo.

A esto se suma su pasión por el polo, disciplina tradicional dentro de la aristocracia británica. Durante la pandemia, William y Kate incluso compraron ponis para sus hijos con el objetivo de introducirlos desde pequeños en ese ambiente.

Joyas, relojes y regalos exclusivos para Kate Middleton

Según publicó Caras, los artículos de lujo también forman parte de la vida cotidiana de la pareja real.

William conserva un fuerte apego emocional a un exclusivo reloj que perteneció a la princesa Diana y que utiliza desde hace años en distintos eventos.

Además, suele sorprender a Kate Middleton con relojes y joyas de firmas internacionales valuadas en cientos de miles de euros, piezas que integran la colección privada de la princesa de Gales.

Una vida marcada por el lujo y la tradición

Aunque intenta mantener una imagen cercana y reservada frente al público, el príncipe William continúa llevando una vida atravesada por privilegios, tradiciones aristocráticas y gastos millonarios.

Desde vacaciones en destinos exclusivos hasta educación de élite, deportes tradicionales y accesorios de lujo, los movimientos económicos del futuro rey de Inglaterra vuelven a mostrar el nivel de sofisticación que rodea a la familia real británica.