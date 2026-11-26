Una investigación de la Policía Federal Argentina (PFA) que comenzó en abril de 2025 con un procedimiento en un complejo de Tigre derivó en el desmantelamiento de una estructura narcocriminal transnacional denominada “Clan Quiroga-Mamani”. En los últimos operativos, los investigadores detuvieron a cuatro personas, entre ellas al presunto jefe de la organización, apodado “Bronko”, y secuestraron casi 48 kilogramos de cocaína, dinero en efectivo, vehículos y elementos utilizados para el manejo de grandes sumas.

El procedimiento fue coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional y estuvo a cargo de agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA. Según la información oficial, los allanamientos permitieron reunir más de 80 kilogramos de cocaína incautados durante las distintas etapas de la causa, además de 3.000 pastillas de MDMA. La investigación permitió reconstruir conexiones entre ciudadanos argentinos, uruguayos y bolivianos, y una estructura que operaba con rutas de tráfico en países del Mercosur y Europa.

La causa comenzó con una entrega de droga en Tigre

El expediente se inició en abril de 2025, cuando personal de la División Operaciones Federales de la PFA detectó un intercambio de estupefacientes entre un ciudadano boliviano y otro uruguayo en un complejo del partido bonaerense de Tigre. El procedimiento se produjo cuando ambos realizaban la operación, según describió la fuerza.

Durante el operativo, el hombre uruguayo logró escapar, mientras que el ciudadano boliviano fue detenido. En la requisa de su vehículo, los efectivos encontraron 40 kilogramos de cocaína que, de acuerdo con la información oficial, era de máxima pureza.

En paralelo, y con autorización del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se realizaron allanamientos en el departamento del prófugo, su baulera y los estacionamientos que alquilaba dentro del complejo.

En esos procedimientos se secuestraron 3.000 pastillas de MDMA, 170.000 dólares, 10 millones de pesos, relojes de primeras marcas y vehículos de alta gama que tenían matrículas falsas. El análisis de esos elementos permitió profundizar la pesquisa sobre el hombre que había escapado y sus posibles conexiones con otros integrantes de la organización.

El vínculo con una guardería náutica y un narco argentino

Los investigadores determinaron que el ciudadano uruguayo utilizaba al menos otras tres identidades falsas. Para reconstruir sus movimientos, analizaron documentación, registros de cámaras públicas y privadas, antenas telefónicas y datos de geolocalización obtenidos mediante sistemas GPRS.

A través de esas tareas, los detectives identificaron distintos desplazamientos y lugares donde la organización habría ocultado droga y dinero. Una de las pistas condujo a una guardería náutica ubicada en Rincón de Milberg, en Tigre. Allí, según la investigación, el prófugo había trasladado otros 100 kilogramos de cocaína dentro de bolsones.

El allanamiento del apostadero fluvial permitió secuestrar armas de fuego y documentación que vinculaba al uruguayo con el propietario del establecimiento, un ciudadano argentino conocido como “El Mago”. De acuerdo con la PFA, el hombre estaba especializado en el transporte de alcaloides por vía marítima y alternaba sus domicilios en distintos sectores del Delta de Tigre para evitar ser detectado.

La fuerza también lo relacionó con un antecedente de 2017, cuando habría transportado 10 toneladas de marihuana provenientes de Paraguay a través del río Paraná Guazú.

Con el avance de las medidas, los investigadores establecieron que ambos hombres coordinaban la tenencia y el posterior traslado de cargamentos de clorhidrato de cocaína. La pesquisa también determinó que “El Mago” habría colaborado en la fuga de su socio uruguayo.

Para seguir sus movimientos, la PFA incorporó tareas de vigilancia aérea con helicópteros, seguimiento de embarcaciones de gran potencia —de hasta 600 HP—, cámaras instaladas de manera encubierta en distintos puertos fluviales y drones de largo alcance. En septiembre de 2025, ese trabajo permitió detener a “El Mago”, junto con otros dos hombres y una mujer.

Los dispositivos electrónicos llevaron hasta el Clan Quiroga-Mamani

El análisis de los teléfonos y otros dispositivos electrónicos secuestrados al ciudadano boliviano detenido en el primer procedimiento abrió una nueva línea de investigación. Las pericias permitieron identificarlo como integrante del denominado “Clan Quiroga-Mamani”, una organización dedicada al ingreso de cocaína de alta pureza desde Bolivia hacia la Argentina.

Según la reconstrucción policial, el hombre detenido también actuaba como comprador de grandes cantidades de droga al ciudadano uruguayo que había escapado en el operativo inicial. A partir de esa conexión, los investigadores profundizaron el seguimiento de la estructura y sus integrantes.

Una vez ingresada al país, la cocaína era trasladada y almacenada en distintas viviendas alquiladas en el barrio conocido como El Olimpo, en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. Desde allí, la organización distribuía la droga a otros revendedores y reclutaba personas que funcionaban como “mulas” para trasladar estupefacientes hacia Europa.

La investigación identificó a “Bronko” como el presunto jefe de la estructura narcocriminal. De acuerdo con la información difundida por la PFA, tenía una fuerte influencia en el barrio El Olimpo y sectores cercanos, donde contaba con distintos lotes y propiedades que habría obtenido de manera ilícita. La organización recibía órdenes directas de él para coordinar sus actividades.

Dieciocho allanamientos y cuatro detenidos en el AMBA

Con el conjunto de las pruebas reunidas, los agentes del DFI realizaron 18 allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Villa Celina e Ingeniero Budge. Como resultado, detuvieron a “Bronko”, a una mujer y a otros dos hombres, señalados como integrantes de la organización.

En los procedimientos más recientes se secuestraron 47,893 kilogramos de cocaína, 142.900 dólares y más de cuatro millones de pesos argentinos. También incautaron una camioneta, dos automóviles, 41 máquinas de contar dinero, un circuito de cámaras de seguridad, 17 teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

La PFA informó que, al contabilizar los distintos procedimientos realizados durante la investigación, el total de droga incautada supera los 80 kilogramos de cocaína. A esa cantidad se suman las 3.000 pastillas de MDMA encontradas durante los primeros allanamientos en Tigre.

La pesquisa permitió reconstruir una red que conectaba el ingreso de estupefacientes desde Bolivia con puntos de almacenamiento y distribución en el conurbano bonaerense, además de circuitos de transporte marítimo y envíos de droga hacia Europa. Los últimos procedimientos apuntaron a la estructura que, según los investigadores, era conducida por “Bronko”.