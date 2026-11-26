Los tres rellenos permiten adaptar el pan dulce a distintos gustos sin abandonar la receta tradicional de las fiestas. Foto: ilustrativa.

El pan dulce es uno de los clásicos de las fiestas de fin de año, pero no todos lo prefieren con frutas abrillantadas o pasas de uva. Cada vez hay más alternativas para renovar la receta tradicional y sumar sabores que combinan con la masa esponjosa de este preparado.

Desde opciones bien chocolatosas hasta rellenos cremosos, hay distintas formas de preparar pan dulce en casa y darle un toque diferente. Estas son tres ideas fáciles para probar esta Navidad.

1. Pan dulce relleno de chocolate

Una de las alternativas más elegidas para quienes prefieren sabores intensos y no quieren sumar frutas a la masa. El chocolate puede incorporarse en trozos, chips o incluso con una combinación de chocolate semiamargo y blanco.

Ingredientes:

150 g de chips de chocolate o chocolate picado.

1 cucharada de cacao amargo (opcional).

La masa de pan dulce tradicional.

Preparación:

Preparar la masa del pan dulce y dejarla levar según la receta elegida. Antes de darle la forma final, incorporar el chocolate picado y distribuirlo de manera uniforme. Formar el pan dulce, colocarlo en el molde y dejar levar nuevamente. Hornear hasta que esté cocido y dorado. Una vez frío, se puede decorar con chocolate derretido por encima.

2. Pan dulce con dulce de leche

Para quienes buscan una versión más golosa, el dulce de leche es una alternativa que combina muy bien con la masa de pan dulce. Se puede usar como relleno o sumar en forma de pequeños remolinos para que quede distribuido en cada porción.

Ingredientes:

200 g de dulce de leche repostero.

La masa de pan dulce tradicional.

Azúcar impalpable o chocolate para decorar (opcional).

Preparación:

Preparar la masa y dejar que complete su primer levado. Estirar suavemente la masa y distribuir el dulce de leche repostero en pequeñas porciones, evitando cubrir los bordes. Enrollar o plegar la masa para incorporar el relleno. Formar el pan dulce y dejar levar nuevamente. Hornear hasta que esté listo y dejar enfriar antes de cortar.

El dulce de leche repostero ayuda a mantener mejor la consistencia durante el horneado.

3. Pan dulce con frutos secos y crema de almendras

Una combinación para quienes buscan una alternativa más aromática, con textura y sabor. La crema de almendras aporta suavidad, mientras que las nueces, almendras o avellanas suman un toque crocante.

Ingredientes:

100 g de almendras picadas.

50 g de nueces.

100 g de crema de almendras.

La masa de pan dulce tradicional.

Preparación: