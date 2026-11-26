El escándalo entre Martín Migueles y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo judicial que profundiza la tensión entre el futbolista y el entorno de Wanda Nara. Tras el enfrentamiento que protagonizaron en Nordelta, la Justicia dispuso una medida cautelar contra el empresario.

Según informó La Nación, la resolución establece una restricción de acercamiento por 45 días, luego de que trascendieran las imágenes del fuerte intercambio que mantuvieron ante la presencia de efectivos policiales.

Qué medida tomó la Justicia contra Martín Migueles

La resolución judicial establece que la actual pareja de Wanda Nara deberá mantenerse a una distancia mínima de 100 metros de Mauro Icardi y de 300 metros de su domicilio.

La medida se produjo después del escándalo del pasado 6 de noviembre en la propiedad conocida como la casa de los sueños, donde el futbolista reside junto a la China Suárez.

Días después del incidente, en el ciclo El diario de Mariana (América TV) difundieron una grabación en la que se pudo observar el tenso intercambio entre ambos hombres.

Por su parte, Migueles aseguró que había reaccionado ante supuestos insultos del futbolista e intentó explicar las circunstancias que desencadenaron su comportamiento.

Maxi López se metió en el escándalo entre Martín Migueles y Mauro Icardi

En las últimas horas, Maxi López también se pronunció sobre el enfrentamiento, luego de haber sido mencionado por Migueles durante la discusión con Icardi.

Según publicó Ciudad Magazine, el exfutbolista marcó distancia de la actitud del empresario y sostuvo que la violencia no es el camino adecuado para resolver los conflictos.

Además, consideró que las diferencias deben solucionarse mediante el diálogo y la predisposición de las partes involucradas.

Wanda Nara y la China Suárez suman tensión judicial

En paralelo, la China Suárez ratificó su denuncia por amenazas contra Wanda Nara y solicitó una restricción de acercamiento de 300 metros.

A diferencia de la medida contra Migueles, el pedido de la actriz todavía se encuentra pendiente de resolución, según la información publicada este miércoles 25 de noviembre.

De esta manera, el enfrentamiento que comenzó en Nordelta continúa generando consecuencias judiciales y mediáticas para sus protagonistas.