Tiene 14 años, aprendió barbería y emocionó a todos con el regalo que le hizo a sus padres
Actualmente, Thian trabaja, ahorra y sueña en grande. Su objetivo es claro: abrir sus propias barberías cuando sea mayor de edad y seguir creciendo en el rubro. Pero, sobre todo, quiere seguir ayudando a su familia.
En tiempos donde muchas historias juveniles giran en torno a las redes sociales o el entretenimiento, la de Thian encontró otro camino. Con apenas 14 años, este adolescente de Ingeniero Pablo Nogués decidió apostar por un oficio, crecer con esfuerzo y ayudar a su familia con lo que gana día a día.
Su historia se volvió viral luego de que compartiera un video en TikTok donde se lo ve haciendo compras y llegando a su casa con bolsas llenas de mercadería. Todo lo pagó con el dinero que ganó trabajando como barbero, un gesto que conmovió a miles de personas.
Thian se propuso aportar a la economía de su casa y su acción fue viral
“Sentí una satisfacción enorme porque con tan solo 14 años pude colaborar con algo para mi casa”, contó el joven a TN, reflejando no solo su orgullo, sino también su compromiso con su familia.
Lejos de ser algo improvisado, su vínculo con la barbería comenzó a los 12 años. “Siempre me gustó ir a cortarme el pelo y ahí nació la pasión”, explicó. Desde entonces, se capacitó constantemente para perfeccionarse en un oficio que hoy ya forma parte de su proyecto de vida.
Detrás de cada paso, hay un fuerte acompañamiento familiar. Su papá, Emma, recordó la emoción que sintió cuando su hijo le pidió aprender el oficio: “Lo apoyé, pero siempre priorizando el colegio”. Su mamá, Nati, también destacó el gesto que lo hizo viral: “Sentí orgullo, emoción y felicidad. Verlo ayudar siendo tan chico habla de sus valores”.
En medio de una realidad muchas veces marcada por la inmediatez, la historia de Thian deja una enseñanza distinta: la del esfuerzo, la constancia y el amor por los suyos. Una historia simple, pero que logra llenar mucho más que una heladera.
