Ricky Martin confirmó su llegada a Argentina con su gira mundial 2026

El ícono de la música latina Ricky Martin regresará a la Argentina como parte de su gira internacional “Ricky Martin Live 2026”, luego de tres años sin presentarse en el país. El artista puertorriqueño anunció un concierto en Buenos Aires para el 18 de abril de 2026, donde repasará los grandes clásicos de su carrera frente a su público argentino.

La parada en Argentina forma parte de una serie de shows que el cantante ofrecerá también en Montevideo (7 de abril) y Asunción (10 de abril) antes de llegar a la Ciudad de Buenos Aires.

Todos los detalles de la presentación de Ricky Martin en Buenos Aires

18 de abril de 2026 – Campo Argentino de Polo, Buenos Aires.

– Campo Argentino de Polo, Buenos Aires. El concierto promete un recorrido por los éxitos que marcaron su trayectoria internacional , con temas que han trascendido generaciones como Livin’ la Vida Loca, She Bangs, María, Vente Pa’ Ca y La Mordidita.

, con temas que han trascendido generaciones como Livin’ la Vida Loca, She Bangs, María, Vente Pa’ Ca y La Mordidita. Según medios locales, el show incluirá una puesta en escena con banda en vivo, iluminación de última generación y un cuerpo de bailarines, para ofrecer una experiencia audiovisual integral.

Dónde y cuándo se podrán comprar las entradas

La venta de entradas para el concierto en Argentina se realizará en dos etapas:

Primero, preventa exclusiva para clientes del banco Santander (con opciones de pago en cuotas), que está programada para comenzar el lunes 2 de marzo a las 12:00 horas .

(con opciones de pago en cuotas), que está programada para comenzar el . Luego se habilitará la venta general con todos los medios de pago. Las entradas se comercializan exclusivamente a través del sistema All Access.

Expectativa total por el show de Ricky Martin en Buenos Aires

El regreso de Ricky Martin se produce en un momento de alta visibilidad internacional para el artista, tras su participación en el Super Bowl como invitado especial en el espectáculo de medio tiempo, donde compartió escenario con figuras como Bad Bunny y Lady Gaga, lo que reforzó su vigencia global.

Este concierto también se suma a la larga historia del cantante con el público argentino, que ha celebrado sus visitas anteriores con llenos totales en grandes recintos y un cariño constante desde hace décadas.