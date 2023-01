«El abuelito» viral: vende sándwiches de milanesa de medio metro en Rincón de los Sauces

El sándwich de milanesa más famoso del momento mide medio metro y se consigue en Rincón de los Sauces, Neuquén. Contiene dos enormes trozos de ternera apanada, cuatro fetas de jamón, queso, huevo, lechuga y tomate.

“Es bien completo, viste. Y todo caserito, eh. Me ocupo hasta de amasar el pan”, le dijo a TN su creador, Don Víctor Gutiérrez, o el “abuelito”, como lo apodaron tras convertirse en el fenómeno viral de estas horas.

Todo comenzó en Twitter a partir de un mensaje que intentó ser un llamado a la solidaridad de los vecinos de la zona.

«Hay un abuelito en la calle Entre Ríos y 9 de Julio que tiene una rotisería y no vende nada. Háganse el favor y cómprenle: medio metro de sándwich de milanesa por $2000″, promocionó Mariana (@MariSoriano), y desató un aluvión imparable.

Hay un abuelito en la calle Entre Ríos y 9 de Julio que tiene una rotisería y no vende nada 😞 Háganse el favor y comprenle, medio metro de sánguche de milanesa por $2000 pic.twitter.com/jAD6cpy6gS — Mariana💚 (@MariSoriano5) January 3, 2023

“Tenía un restaurante y me fundí”

“Vendía algún sándwich de vez en cuando. Uno por día, ponele. Para hoy me encargaron 50 y tuve que poner tope porque no doy abasto. Estoy muy agradecido por tener trabajo y por las muestras de cariño que me envían”, menciona Don Víctor.

El hombre tiene 67 años y, efectivamente, es abuelo: sus dos hijos -un varón y una mujer- le regalaron cuatro nietos. Desde su llegada a Rincón de los Sauces, hace 45 años, siempre se dedicó al rubro gastronómico.

“Tenía un restaurante propio con 20 empleados y me fundí”, cuenta, y bromea: “Nunca tuve el éxito que tengo hoy”.

Al momento de la publicación de esta nota, el tuit que disparó su popularidad tenía más de 4.5 millones de reproducciones, 10 mil retuits y 81 mil likes. Como suele suceder con los fenómenos virales protagonizados por héroes anónimos, Don Víctor se vio desbordado por las repercusiones.

“Me tomó de sorpresa todo lo que se generó. Yo estaba trabajando poquito y lo hacía solo solo. Gracias a Dios, me vino un montón de trabajo de golpe y ahora le estoy pidiendo auxilio a mi familia”, comenta, y vuelve a reír.