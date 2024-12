Roberto García Moritán desmiente rumores sobre su economía tras ser visto con Pampita y su hija en la farmacia

El ex funcionario Roberto García Moritán fue visto junto a su ex pareja, Carolina “Pampita” Ardohain y la hija que tienen en común, Ana García Moritán: la modelo abonaba medicamentos, esto llevó a trascendidos de que Moritán no contaría con los fondos para abonar y el ex ministro se defendió al respecto.

Roberto Moritán: «todo es mentira”

En la imagen que circula desde hace sólo algunas horas, se puede ver a la familia en el mostrador de la tienda de medicamentos. Mientras el ex ministro de Desarrollo Porteño se mantiene detrás de la pequeña Anita, la modelo abona la cuenta.

En este sentido, Moritán respondió: “Me hace gracia, porque todo tiene como una especie de vínculo con algo de verdad pero termina transformándose en una enorme mentira». De esta manera, el ex funcionario hizo ver como una “fake news” el rumor ya que cuenta con parte de realidad y una distorsión de los hechos.

Además, el ex ministro agregó que «todo es mentira” y explicó su versión: “La llevamos a Ana al pediatra. Hubo que comprarle unos remedios porque tenía laringitis. A Caro no le abría la aplicación de la prepaga para tener el descuento en la receta, entonces pagué con la tarjeta de crédito. Eso fue lo que pasó. Nada más».