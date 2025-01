Roberto Piazza, en medio de los incendios en Hollywood: “Me agarró taquicardia, angustia y desesperación”

Roberto Piazza viajó a California con su marido Walter para mezclar unos días de relax con trabajo, como ya hizo en varias oportunidades. Por eso, en un primer momento, no se sorprendió al escuchar que algunas zonas estaban bajo las llamas. Pero en esta oportunidad ocurrió lo que nunca antes había pasado: el fuego llegó a pleno corazón de Hollywood y advertido por las alarmas tuvo que evacuar el hotel donde se alojaba con su marido, en medio del caos y el pánico de la gente.

La palabra de Roberto Piazza

Desde California, Roberto Piazza habló con la Agencia Noticias Argentinas y contó cómo vive este difícil momento. “Tengo una angustia encima que me galopa la cabeza, primero porque nunca pensamos que iba a pasar esto en pleno corazón de Hollywood. Ya sabíamos que estaba en las colinas como siempre pasa. Nos fuimos a un hotel en pleno centro, donde está el teatro chino. Mi pareja me despierta porque empezaron las alarmas, abro la ventana y veo que el cielo estaba color rojo fuego y negro. Y ahí me agarró taquicardia, angustia y desesperación”.

El diseñador pensó que por estar en pleno corazón de Hollywood no ocurriría nada ya que siempre los incendios suelen ser en las colinas. “Pero el viento hizo que llegue al centro, a Hollywood Boulevard, donde está el Paseo de la Fama y todo el turismo, y ahí estaba yo, en el hotel 1926. Creí que estábamos seguros. Nos fue a buscar una amiga que vive en una zona más alejada, agarramos dinero y cosas de valor, pero dejamos todo el resto en el hotel y nos fuimos”, relató.

Se instalaron en North Hollywood y allí están fuera de peligro, pero muy asustados y a la espera de que puedan apagar el fuego para continuar con sus proyectos y especialmente para que todos puedan estar a salvo.

“Tengo una angustia tremenda, no tuve ni tiempo de cambiarme, me puse lo primero que encontré. Nunca en toda la historia de Los Angeles pasó algo como esto, es un horror lo que está pasando. Es como si llegara en Buenos Aires el fuego a Calle Corrientes”, explicó Piazza, que viajó a California para pasar Navidad, Año Nuevo, un cumpleaños, un casamiento y para ofrecer un show de Tango y Moda tanto en Los Ángeles como en San Francisco, además de paseo y diversión.

Este es el décimo viaje que el diseñador hace a Hollywood y nunca vio nada similar: “Es como si se incendiaria el centro de Buenos Aires”. El diseñador tuvo la suerte de poder parar en lo de su amiga, pero las personas que no tienen a dónde ir están recibiendo la ayuda del Gobierno de los Estados Unidos para reubicarse en zonas que estén fuera de riesgo de incendio.

“Vamos a esperar unas horas para ver si merma el fuego y podemos regresar al hotel o qué carajo hacemos. La gente está toda enloquecida porque nunca pasó en Hollywood, es una cosa rarísima. Anda todo el mundo colapsado y muy nervioso”, describió en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.