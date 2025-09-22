La Policía busca a joven que robó gansos en Palermo y los mostró en su pileta en redes sociales

Un insólito robo en los Lagos de Palermo movilizó a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. El operativo encabezado por los agentes busca a un joven que, tras robar dos gansos del parque, los trasladó hasta su casa para soltarlos en su pileta. El hecho, que se viralizó en redes sociales, generó una fuerte indignación entre los usuarios. Los detalles.

Robo insólito en Palermo: la Policía busca a un joven que se llevó dos gansos de los lagos

La Policía de Buenos Aires activó un operativo por un joven que es buscado por robarse dos gansos de los Lagos de Palermo y luego ponerlos en la pileta de su casa. Curiosamente, el hecho fue denunciado porque el acusado se grabó y subió los videos a sus redes sociales.

El insólito caso sucedió en las últimas horas cuando el joven publicó el video en sus redes sociales, grabado por sus amigos, del momento en el que le da de comer a los animales para después agarrarlos del cuello y subirlos a un auto, vehículo que ya fue identificado por personal policial.

Lo que sorprendió horas más tarde es que el chico subió nuevos videos y en uno de ellos se observa mostrando a los gansos nadando en la pileta de su casa, hábitat que no es natural para este tipo de animales.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires ya confirmó que busca a los responsables y que el vehículo utilizado ya estaría identificado, aunque por el momento no se identificó el lugar donde están retenidos.

Con información de Noticias Argentinas.-