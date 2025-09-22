Pampita sufrió un robo en su casa y lamentó la pérdida de un celular con mucho valor

En las últimas horas se conoció que robaron la residencia de la modelo. Conocé acá qué pertenencias le hurtaron y mirá todo lo que dijo la conductora tras el suceso.

Pampita sufrió un robo en su casa mientras se encontraba de viaje

Carolina «Pampita» Ardohain fue victima de un robo en su casa, ubicada en Barrio Parque, un exclusivo barrio de Palermo. El suceso ocurrió mientras la conductora se encontraba de viaje en el exterior por trabajo.

La noticia se conoció en el programa Rotativo del Aire, de Radio Rivadavia. Según reveló el periodista Rodrigo Porto, los ladrones se llevaron dinero en efectivo de una caja fuerte y diferentes objetos de valor.

Pampita habló con la prensa tras el robo en su casa: «Me da mucha tristeza»

Luego de arribar al país, Pampita charló con la prensa y expresó su dolor por el robo de un celular que posee imágenes de Blanca, su hija que falleció el 8 de septiembre de 2012: «Lo único que me da mucha tristeza es no tener esos videos y fotos que tienen un valor incalculable para mí, es lo único». Además, resaltó que la residencia se encontraba vacía en ese momento: «Fue lo único que pensé en estas horas, que no estábamos nosotros ni nadie de la gente que trabaja conmigo, así que podría haber sido un muy mal momento para todos«.

Ante las consultas de los periodistas, la conductora solo pidió que se encuentre el celular: «No puedo dar más datos del robo, solo decir que hay secreto de sumario, no puedo decir nada sobre el tema, solo agradecer a Dios y pedir por esos teléfonos porque no puedo encontrar ese material en ningún otro lado«.

Para cerrar, Pampita expresó su malestar con la prensa: «Cuántas veces les dije que no enfoquen la puerta de mi casa, lo dije reiteradas veces, cuando me mudé, cuando tuve problemas personales, hay que cuidar la intimidad de la vivienda«. Tras esta declaraciones, un cronista le preguntó si se mudaría, a lo que respondió: «Es peligroso, no sé si me voy a mudar, pasaron pocas horas, hoy no lo sé».