Rocío creó un servicio que te ayuda a mudarte: ¿qué es el «Moving Planner»?

Hace un tiempo que Rocío Rivera Villatte trabaja como «Moving Planner». Sí, un servicio que ayuda con las mudanzas. En eso estamos de RN Radio (89.3) dialogó con ella para conocer un poco más de este nuevo emprendimiento que por ahora solo funciona en Buenos Aires.

«Arranqué hace bastantes años, allá por 2015. Surgió la idea después de proceso de búsqueda, de tener la necesidad de emprender y hacer algo propio. Básicamente, me basé en mi personalidad. No me gusta la rutina, los horarios, soy muy inquieta. Siempre que tengo un rato libre cambio cosas de lugar, acomodo… y pensé ‘bueno, quizás puedo transformarlo en un servicio’ y así empecé», contó.

Sobre cómo es el servicio que ofrece, comentó: «Lo más común implica dos días de embalaje y dos de desembalaje, en un tres ambientes que es lo más habitual. Después te pueden tocar trabajos de un día o casas enormes que llevan más tiempo».

«Los objetos de valor, o muy particulares, se los suelen llevar los clientes. No son la mayoría de los casos. He embalado obras de arte valiosas. Hay clientes que no quieren hacer nada por ejemplo, y me dejan ordenar según mi criterio. Hay otros que te dan alguna directiva sobre cómo hacerlo», detalló.

