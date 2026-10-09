Romina Uhrig, otra vez en el ojo de la tormenta: apareció un supuesto certificado de discapacidad falso a su nombre

Romina Uhrig volvió a quedar en el centro de la polémica. Después de que Sebastián “Bambi” Bello, exparticipante de Gran Hermano, la acusara de una presunta estafa relacionada con un automóvil, surgió una nueva controversia: la difusión de un supuesto certificado de discapacidad falso que llevaría el nombre de la exdiputada y exparticipante del reality.

Según publicó El Día este viernes 9 de octubre, el periodista Nicolás Pisi expuso en televisión un documento presuntamente emitido a nombre de Romina Maricel Uhrig. La información generó interrogantes sobre su autenticidad y las circunstancias en las que habría sido confeccionado.

La revelación se produjo en un momento especialmente delicado para la mediática, que durante los últimos días tuvo que responder públicamente a las acusaciones de quien fue su compañero de convivencia.

Qué se sabe del presunto certificado de discapacidad de Romina Uhrig

De acuerdo con la información difundida, el documento exhibido habría sido emitido por la Junta Evaluadora del municipio de Lanús.

Entre los datos que se dieron a conocer figura una fecha de emisión del 19 de septiembre de 2018 y una vigencia de diez años, hasta septiembre de 2028.

La denuncia periodística plantea dudas sobre la validez del certificado y las condiciones en las que habría sido expedido.

Sin embargo, la difusión televisiva de un documento no demuestra por sí sola que exista una falsificación ni que Uhrig haya cometido una irregularidad. Para establecerlo sería necesario verificar los registros oficiales y determinar las circunstancias de su eventual emisión.

Hasta el momento, la información publicada no permite confirmar una resolución judicial que establezca responsabilidades por este episodio.

Por qué volvió a mencionarse a Walter Festa

La controversia también recuperó el nombre de Walter Festa, exintendente de Moreno y expareja de Romina Uhrig.

El documento exhibido tendría fecha de 2018, período en el que Festa se desempeñaba como jefe comunal.

Esa coincidencia temporal fue mencionada durante la cobertura televisiva, aunque no constituye una prueba de participación del exfuncionario en una eventual irregularidad.

El nuevo episodio volvió a poner bajo la mirada pública la trayectoria de Uhrig, quien fue diputada nacional antes de alcanzar una mayor popularidad por su participación en Gran Hermano 2022.

La denuncia de Bambi contra Romina Uhrig: qué pasó con el automóvil

La aparición del supuesto certificado se suma a otra controversia que ya había generado repercusión.

Sebastián “Bambi” Bello denunció públicamente a Romina Uhrig por una presunta estafa vinculada con un vehículo registrado a su nombre.

Según contó el joven, la relación entre ambos comenzó cuando él necesitaba alojamiento en Buenos Aires y la exdiputada lo recibió en su casa.

Posteriormente, siempre de acuerdo con su relato, Uhrig le habría solicitado que un automóvil quedara registrado a nombre de él.

Con el paso del tiempo, Bello aseguró que comenzaron a llegarle multas de tránsito y deudas que superaban el millón y medio de pesos.

También sostuvo que la situación se complicó cuando intentó desvincularse de la titularidad del vehículo.

El caso fue expuesto por Yanina Latorre en Sálvese quien pueda, por América TV, y luego retomado por distintos medios.

Qué respondió Romina Uhrig a las acusaciones de estafa

Frente a la repercusión del conflicto, Romina Uhrig rechazó haber estafado a Sebastián Bello.

La ex Gran Hermano cuestionó públicamente la versión del joven y sostuvo que la historia no había ocurrido de la manera en que él la relataba.

“Nunca lo estafé”, afirmó al defenderse de las acusaciones.

Sus declaraciones dejaron en evidencia que existen versiones contrapuestas sobre el acuerdo relacionado con el automóvil.

Por eso, las acusaciones deben distinguirse de cualquier responsabilidad legal que pudiera determinarse, ya que una denuncia pública no equivale a una condena.