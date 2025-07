Romina Uhrig no aguantó y rompió en llanto tras el reproche de Julieta Poggio por la foto con su exnovio

Romina Uhrig no aguantó y rompió en llanto al enterarse de que Julieta Poggio la había criticado por haber compartido una situación con Luca Bardelli, su exnovio, en una bañera.

Las ex participantes de Gran Hermano, junto a Daniela Celis, forjaron una sólida relación de amistad dentro de la casa, que luego continuaron en la vida cotidiana. Esas experiencias de conexión y compañerismo también forman parte de lo que regala el reality más famoso del mundo. Sin embargo, como en cualquier vínculo, no todo es color de rosa.

Romina se quebró en #SePico al hablar de las declaraciones de Juli Poggio en el stream de Martin Cirio sobre el video donde se la ve junto a su ex. pic.twitter.com/NtYGsvd791 — emi (@eeemiliano) July 1, 2025

En las últimas horas, la influencer estuvo en el stream de Martín Cirio junto a Celis, y allí tocaron un tema que generó repercusión. Romina estuvo en una juntada de amigos con Bardelli, lo que no le habría caído nada bien a la ex hermanita, generando tensión en el grupo. “Me cayó como el o…no me lo esperaba la verdad. Pedí enseguida el contexto a Romi. Estuve un poquito enojada pero ya está, todo bien”, sentenció Poggio.

Días después del escándalo, la ex diputada reaccionó en vivo durante su participación en el programa de streaming Se Picó y compartió las sensaciones agridulces que le dejó el inesperado conflicto.

“Me sorprendió un montón. Me puse muy mal, estoy muy mal. Lo hablé con ella, no es que me junto con su ex. Él sale con alguien de mi grupo. No estábamos abrazados. No puedo no juntarme con mi amiga porque sale con él. Es tema de ellos. No soy su amigo, no lo sigo, no tengo su teléfono”, explicó, sobre el desencadenante del conflicto.

Respecto a la escena que generó el enojo de Julieta, Romina explicó que se trató simplemente de un momento compartido con amigos y que no estaban solo ellos dos: “Era en la terraza, había pileta, hidro… Nos metimos todos. Estábamos pasándola recontra bien”. Y agregó: “Por ahí, yo me manejo de otra forma con mis amigas. Me mandó audios en buenos términos. No podía creerlo. No somos de ventilar las cosas, me pareció muy raro”.

Segundos después, Uhrig se quebró y contó que se sintió golpeada por la falta de confianza: “Estás desconfiando de mí y si lo haces, ya está. Tengo una lealtad muy grande por la gente que amo. No soy así. Obviamente que de alguien que querés, te duele”.

“Ella ya sabe que viene y se junta porque está con alguien de mi grupo. Juli con nuestra amistad es muy reservada, me dolió un montón. Yo jamás desconfiaría de una amiga. Cuando quiero, quiero. Mirá si voy a estar con el ex de una amiga. Una locura”, sentenció.