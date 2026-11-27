Apenas dos días después de anunciar su retiro como influencer, Santiago Maratea reapareció en las redes sociales para presentar el proyecto al que pretende dedicarse de lleno durante esta nueva etapa profesional.

Se trata de Fundación Lápiz, una iniciativa solidaria que busca abordar diferentes problemáticas sociales y que contará con un sistema de financiamiento mediante aportes mensuales.

La presentación se realizó a través de una nueva cuenta de Instagram, que rápidamente superó los 250 mil seguidores.

Cómo es Fundación Lápiz, el nuevo proyecto de Santiago Maratea

En un video de más de cinco minutos, Maratea explicó que la organización tendrá tres grandes ejes de trabajo: la salud infantil, la educación y la creación de un comedor comunitario.

También adelantó que planea lanzar un podcast y generar contenidos relacionados con la economía y la evolución de los proyectos solidarios.

El nombre de la fundación está inspirado en el ensayo Yo, el lápiz, que aborda conceptos vinculados con la cooperación y el funcionamiento de la economía.

Cuánto costará la membresía de la fundación de Santiago Maratea

Una de las novedades que dio a conocer el exinfluencer fue su propuesta para financiar la organización.

Maratea planteó establecer un sistema de membresías con aportes de 3.000 pesos mensuales, equivalentes a 36.000 pesos anuales.

Además, explicó que pretende obtener ingresos personales a través de esta actividad y convertir la fundación en su principal fuente de sustento económico.

Por el momento, los valores forman parte de una propuesta inicial.

Por qué Santiago Maratea decidió abandonar su cuenta de Instagram

El pasado miércoles, Maratea sorprendió al anunciar el cierre de una etapa profesional que se extendió durante más de una década y le permitió reunir alrededor de 3,4 millones de seguidores en Instagram.

En su despedida explicó que ya no deseaba continuar trabajando como influencer ni promocionando productos comerciales.

Su reaparición confirmó que no abandonará por completo las plataformas digitales, sino que utilizará las redes sociales con un nuevo propósito, centrado en el crecimiento de su fundación.