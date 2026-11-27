Con la llegada de los días de calor, nada mejor que disfrutar de un helado de vainilla casero, cremoso y refrescante. Aunque parezca una preparación complicada, existe una receta que permite conseguir excelentes resultados sin necesidad de utilizar una máquina especial.

La combinación de crema de leche, leche condensada y esencia de vainilla permite obtener una textura suave y aireada, ideal para disfrutar durante el verano.

Además, es una preparación que no requiere cocción y puede acompañarse con frutas frescas, chocolate, frutos secos o dulce de leche.

Ingredientes para preparar helado de vainilla casero

500 ml de crema de leche para batir.

395 gramos de leche condensada.

2 cucharaditas de esencia de vainilla.

Cómo hacer helado de vainilla casero sin máquina, paso a paso

Colocar la crema de leche bien fría en un recipiente amplio y batir hasta que adquiera consistencia firme. En otro recipiente, mezclar la leche condensada con la esencia de vainilla. Incorporar ambas preparaciones con movimientos envolventes para conservar el aire del batido. Volcar la mezcla en un recipiente apto para freezer y distribuirla de manera uniforme. Cubrir la superficie con papel film en contacto directo con la preparación y cerrar el recipiente. Llevar al freezer durante al menos seis horas, aunque lo ideal es dejarlo reposar toda la noche. Retirar unos minutos antes de servir para facilitar el armado de las bochas.

El secreto para conseguir un helado casero más cremoso

La leche condensada ayuda a reducir la formación de cristales de hielo, mientras que la materia grasa de la crema y el aire incorporado durante el batido favorecen una textura más suave.

Para conseguir mejores resultados, es importante utilizar ingredientes bien fríos y evitar batir en exceso la crema.

También se pueden incorporar chips de chocolate, galletitas trituradas, almendras tostadas o una cucharada de dulce de leche para obtener diferentes sabores a partir de la misma receta.

Con apenas tres ingredientes y unos minutos de preparación, este helado de vainilla casero se convierte en una alternativa irresistible para disfrutar durante los días más calurosos del año.