Netflix estrenó una provocadora serie coreana de época: deseo, traición y un peligroso juego de seducción

“El escándalo” acaba de llegar a Netflix con una historia de pasiones prohibidas ambientada en la dinastía Joseon. Protagonizada por Son Ye-jin, Ji Chang-wook y NANA, tiene ocho episodios y aparece como una opción ideal para maratonear durante el fin de semana.

Los K-dramas siguen ganando espacio dentro del catálogo de Netflix y este viernes 18 de septiembre llegó una producción que combina varios ingredientes para llamar la atención: romance, traición, juegos de poder, secretos y una cuidada ambientación histórica.

Se trata de El escándalo (The Scandal), una miniserie surcoreana de ocho episodios que traslada a la época de la dinastía Joseon una historia conocida en todo el mundo: Las amistades peligrosas, la novela publicada en 1782 por el escritor francés Pierre Choderlos de Laclos.

Con capítulos de alrededor de 50 minutos —aunque el final supera la hora—, la producción ya está disponible en Argentina y puede convertirse en uno de esos títulos pensados para ver prácticamente de corrido durante el fin de semana.

De qué trata “El escándalo”, la nueva serie coreana de Netflix

La historia está ambientada entre los sectores privilegiados de la sociedad de Joseon y comienza con una apuesta que rápidamente se transforma en algo mucho más peligroso.

Lady Cho, interpretada por Son Ye-jin, es una mujer inteligente y ambiciosa que vive condicionada por las estrictas reglas impuestas a las mujeres de su época.

En ese escenario aparece Cho Won (Ji Chang-wook), conocido por su capacidad para seducir y por no creer demasiado en el amor.

Lady Cho le propone un juego: seducir a una mujer como parte de una apuesta secreta. Pero Cho Won eleva el desafío y pone su atención sobre Hui-yeon (NANA), una joven viuda que intenta mantenerse al margen de los deseos y manipulaciones que la rodean.

Lo que comienza como una provocación termina convirtiéndose en una red de seducción, engaños, celos y sentimientos inesperados que amenaza con arrastrar a sus tres protagonistas.

Una conocida historia occidental llevada a la Corea de Joseon

Uno de los atractivos de El escándalo está en su origen.

La serie reinterpreta Las amistades peligrosas, obra que a lo largo de los años tuvo numerosas adaptaciones cinematográficas y televisivas.

Esta tampoco es la primera vez que la historia llega a Corea. En 2003 se estrenó la película Untold Scandal, también ambientada en la dinastía Joseon y basada en la novela francesa. Aquella producción consiguió superar los 3,5 millones de espectadores pese a su clasificación restrictiva en Corea del Sur.

La nueva versión busca darle una mirada contemporánea a los conflictos de los personajes, pero conserva el contraste entre los rígidos códigos sociales de la época y los deseos que sus protagonistas intentan ocultar.

Quiénes protagonizan “El escándalo”

Uno de los puntos fuertes de la producción es su elenco.

Son Ye-jin interpreta a Lady Cho. La actriz es conocida internacionalmente por producciones como Aterrizaje de emergencia en tu corazón, uno de los dramas coreanos que contribuyeron al crecimiento mundial del género.

A su lado aparece Ji Chang-wook como Cho Won, el seductor que acepta participar de la peligrosa apuesta.

El triángulo central se completa con NANA, quien interpreta a Hui-yeon, la mujer que termina atrapada en un juego que inicialmente desconoce. Netflix define a la producción como un drama romántico de época, sensual y agridulce.

La dirección quedó en manos del cineasta Jung Ji-woo, responsable de películas como Happy End y Eungyo.

Cuántos capítulos tiene “El escándalo” y dónde verla

La buena noticia para quienes buscan una serie corta para ver durante el fin de semana es que la historia está concentrada en una única temporada de ocho episodios.

Todos los capítulos fueron estrenados este viernes 18 de septiembre, por lo que no es necesario esperar entregas semanales para conocer el desenlace.

La serie está disponible exclusivamente en Netflix y cuenta con audio y subtítulos en español latino, además de su versión original en coreano.

Con una trama de pasiones prohibidas, manipulación y secretos, una estética de época y solo ocho episodios, El escándalo aparece así como una de las novedades de Netflix para quienes buscan qué mirar este fin de semana.