Se filtró un viejo y polémico tuit de Camila Mayan en el que insultó a Wanda Nara

Camila Mayan sigue vigente en el ámbito mediático por algunos escándalos que la han dejado mal parada, al cumplirse un año de su polémica separación de Alexis MacAllister, quien decidió iniciar una nueva relación con Ailén Cova, su mejor amiga.

Ahora, se filtró un viejo tuit de Camila Mayan que generó mucho ruido entre sus seguidores y no tanto, porque habló de Wanda Nara. La publicación en redes sociales donde hace referencia a la empresaria es de 2014, cuando la influencer ni se esperaba tener este nivel de exposición.

Entonces, Camila Mayan había publicado: «Wanda Nara es un claro ejemplo de que no hace falta ser muy linda para tener levante. Con ser medio pu… alcanza«, según levantó hace algunos días el sitio «Lo Más Popu» en Instagram.

Si bien pasaron casi diez años de ese tuit, que entonces solo tuvo 4 me gusta y 5 retuits, la influencer no hizo declaraciones respecto de sus declaraciones sobre Wanda Nara.

Camila Mayan habló sobre el último mensaje que recibió de Alexis MacAllister

Todo se dio en el programa de streaming «Largar o Tragar», donde como consigna el conductor le preguntó a Camila Mayan si era capaz de mostrar sus últimos mensajes con su ex pareja. “Soy una persona muy tranquila. No tengo nada para quemarme, no tengo nada que ocultar. En todo caso cuidaría», confesó ella entre risas antes cumplir con el pedido.

Y si bien Camila Mayan no dejó que la cámara mostrara el contenido de la última charla con Alexis Mac Allister, se la dejó ver al influencer. “Estamos hablando de Kim (su perra). En este contexto, la modelo explicó que el último chat fue sobre su perra llamada Kim, para que vuelva a estar en sus manos. “De la nada recibo un mensaje de ‘che, va a viajar tal día’ y después fue esto, el horario”, comentó.

Después, contó que hablaron porque la comida de la mascota llegaba a la casa de él todo los meses, y que era ella quien tenía activado el pago en su débito automático, lo cual tuvo que dar de baja. “Esto me destruye”, deslizo.