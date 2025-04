Viviana Canosa se echó para atrás y negó haber acusado a Lizy Tagliani de abuso

Viviana Canosa hizo fuertísimas declaraciones contra las humoristas Lizy Tagliani y Costa. La conductora dijo que tenía pruebas de que ambas estaban involucradas en una red de abuso de menores y se presentó con su abogado en Comodoro Py para ratificar la denuncia. Sin embargo, durante la noche de martes en la pantalla de TN, se tiró para atrás y dijo que «se mezclaron las cosas» y negó haber acusado a Tagliani en su programa.

«Nunca dijo mediáticamente ese término»: Viviana Canosa y su abogado negaron haber acusado a Lizy Tagliani

Lo que comenzó como una pelea mediática entre dos examigas terminó con una denuncia en Comodoro Py. En su programa en El Trece, la conductora dijo que tenía pruebas de que Lizy Tagliani y Costa están involucradas en una red de abuso de menores y realizó la denuncia el martes por la mañana.

“¿Por qué creés que Burlando te dijo que no cuando lo llamaste el viernes a la noche para representarte?. Cuando escuchó hablar de menores dijo: ‘Mejor en esta no me meto’. Sabés que no sos ninguna víctima», dijo sobre Lizy en «Viviana en Vivo».

Canosa relacionó a Lizy con fiestas de la farándula con presencia de menores de edad y la vinculó con el caso de Marcelo Corazza. Sin embargo, este martes por la noche visitó TN y negó haber hecho dichas acusaciones.

«Fueron apareciendo otros temas… Yo ayer llegué al caso Loan (Peña) que nada tiene que ver con lo de Lizy y los robos», explicó. Juan Manuel Dragani, su abogado, aclaró: «Se está diciendo que Viviana la acusó de abuso y nunca dijo mediáticamente ese término ni le endilgó semejante delito».

«Había una información que manejaba Viviana hace muchos meses, que fue coincidente con esta pelea mediática con Lizy Tagliani. Pero la denuncia se iba a radicar igual», continuó el letrado.

“Lo que Viviana dijo lo dijo en la Justicia. Después la cuestión mediática y lo que contó del robo en su casa, eso es una cuestión que a Viviana la avala la verdad y cuando te avala la verdad es más fácil la vida. Entonces ella después podrá hacer una querella por calumnias e injurias. Bueno, la afrontaremos o no, no hay inconvenientes”, aclaró el Dragani.