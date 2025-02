Sergio Lapegüe ya tiene equipo y horario confirmado para su debut en América

Los canales están en plena organización, las figuras se están reacomodando para empezar el año, Sergio Lapegüe no es la excepción y si bien todavía no tiene una fecha confirmada, se sabe que comenzará durante las marzo. El equipo para su nuevo programa que desembarcará en América ya está confirmado. El eterno optimista y “buena onda” abandonó TN y El Trece después de muchos años para encarar un nuevo proyecto en la emisora de Daniel Vila. Lape Club Social Informativo, tal será el nombre del ciclo, se podrá ver todas las mañanas en la franja de las 10 am.

El periodista, que modestamente le puso su propio nombre al magazine estará acompañado por

. Mauro Szeta (ex Telefe)

. Marina Calabró (TN hasta hace unas horas)

. Mica Lapegüe (¿Nepotismo?)

. Bicho Gómez (Gran comediante de teatro y televisión)

. Martín Salwe (el chico malo del reality).