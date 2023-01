Shakira y el challenge del nuevo tema con Bizarrap: la coreo es furor en redes

El nuevo tema musical de Shakira junto a Bizarrap sigue generando repercusiones. Se trata de la Music Session #53. Ahora la cantante colombiana compartió parte de la coreografía.

La artista colombiana no dejó pasar la oportunidad y difundió el challenge que ya es furor en las redes sociales.

“Esto es pa’ que te mortifique, mastique y trague, trague y mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me suplique. Entendí que no es culpa mía, que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, es el fragmento seleccionado.

En el video en cuestión se la ve a Shakira junto a tres bailarinas haciendo algunos pasos que enloquecieron a los fanáticos.

El propio Bizarrap no dudó en reaccionar al video con un «fueguito».

Esto es pa’ que te mortifique

Mastique y trague, trague y mastique… ✌🏻😘 https://t.co/BUZXSeBkhz pic.twitter.com/h9wDVXfLVl — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 18, 2023

Shakira y Gerard Piqué se reencontraron tras el nuevo tema

Shakira y Gerard Piqué se reencontraron tras el lanzamiento de la Music Sessions 53 junto a Bizarrap. Medios españoles confirmaron que ambos se vieron las caras.

Los detalles del encuentro entre el exmatrimonio fueron develados por La Vanguardia. El medio señaló que se vieron poco tiempo, mientras Piqué fue a buscar a sus hijos en la casa en la que convivía con Shakira. Llegó al lugar en su habitual auto y no con un Twingo.

Esta vez, Piqué estaba serio y esquivó todas las preguntas.