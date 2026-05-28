Un influencer argentino convirtió al jugador más desconocido del Mundial en viral

El Mundial 2026 todavía no empezó, pero ya tiene una de sus historias más inesperadas fuera de la cancha. Todo comenzó con una simple pregunta que se hizo el influencer argentino “Scarsini”: ¿quién era el jugador menos conocido de todos los convocados al Mundial?

La búsqueda terminó en Nueva Zelanda y apuntó directamente a Tim Payne, defensor de 32 años que apenas tenía 4.800 seguidores en Instagram antes de convertirse, en cuestión de horas, en una sensación viral.

El creador de contenido argentino, conocido en redes como @elscarso, lanzó una campaña para que miles de personas comenzaran a seguir al futbolista. La propuesta rápidamente explotó en TikTok, Instagram y X, donde otros influencers y usuarios se sumaron al desafío.

En menos de 48 horas, Payne pasó de ser prácticamente desconocido en redes sociales a superar el millón de seguidores.

La repercusión fue tan grande que el propio futbolista se comunicó por mensaje privado con el influencer argentino para agradecerle el gesto.

Quién es Tim Payne, el jugador viral del Mundial 2026

Tim Payne nació en Auckland y comenzó su carrera profesional en el Blackburn Rovers, donde llegó a debutar en la Premier League.

Desde 2019 juega en el Wellington Phoenix, equipo con el que está cerca de alcanzar los 150 partidos oficiales.

Aunque su nombre no aparecía entre las grandes figuras del Mundial, la campaña impulsada desde Argentina logró algo inesperado: transformarlo en uno de los futbolistas más comentados de las redes sociales antes del inicio de la Copa del Mundo.

La historia rápidamente se volvió viral porque mezcló humor, fútbol y el poder de internet para cambiar, en apenas unos días, la vida digital de un jugador que hasta entonces pasaba desapercibido fuera de Oceanía.