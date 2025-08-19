Muchos usuarios desconocen que WhatsApp guarda en el teléfono una serie de archivos ocultos que pueden ocupar varios gigas de memoria sin que nos demos cuenta. Se trata de los archivos denominados “mgstore”, que almacenan las copias de seguridad automáticas que la aplicación realiza de manera diaria, semanal o mensual.

Cómo eliminar los archivos ocultos de WhatsApp que ocupan gigas en tu celular y te dejan sin almacenamiento

Cada uno de estos archivos puede llegar a pesar hasta 400 megabytes, y si el celular tiene varios años de uso, es probable que se acumulen decenas de copias antiguas que terminan consumiendo gran parte del almacenamiento interno.

Ingresar a la carpeta de “Archivos” del celular. Seleccionar la opción “Administrar almacenamiento”. Ir a la sección “Archivos grandes”. Allí aparecerán los archivos mgstore. Al seleccionarlos, se puede acceder a los tres puntitos en la esquina superior derecha para ver más detalles. Prestar atención al nombre de cada archivo, ya que indica la fecha de la copia de seguridad. Borrar los más antiguos para liberar espacio en la memoria del dispositivo.

De esta manera, es posible recuperar varios gigas de almacenamiento y optimizar el rendimiento del celular sin afectar el funcionamiento de la aplicación, ya que WhatsApp continuará generando nuevas copias de seguridad según la configuración elegida por el usuario.

Los archivos de WhatsApp que ocupan más espacio: ¿cómo eliminarlos para liberar almacenamiento?

La variedad de archivos acumulados en WhatsApp es amplia. Entre ellos, están las imágenes compartidas en chats individuales y grupales, videos de gran tamaño, notas de voz, mensajes de audio que permanecen guardados tras ser escuchados o enviados, y documentos de múltiples formatos.

Los archivos que más espacio ocupan son los videos. En segundo lugar, contrario a la intuición de muchos, no son los audios, sino las fotos. De hecho, un audio de un minuto ‘pesa’ alrededor de 138 KB (0,138 MB), mientras que una foto ocupa en promedio entre 1 MB y 2 MB de espacio en la memoria del teléfono.

No hay que olvidar el rol de los archivos de caché, que comprenden miniaturas y datos temporales necesarios para un funcionamiento ágil de la app, pero que, si no se gestionan de forma periódica, también pueden llenar la memoria rápidamente. La correcta utilización de la función de “Administrar almacenamiento” permite revisar estos elementos y borrarlos directamente utilizando el ícono de la papelera, optimizando así el uso del almacenamiento interno del teléfono.