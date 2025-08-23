Quizás alguna vez escuchaste que caminar 10.000 pasos al día es necesario para contribuir a un buen estado de salud. Sin embargo, no es necesario dar tantos, recientes estudios científicos revelaron que la cifra es un tanto menor. Cuántos pasos hay que dar para gozar de buena salud, según los investigadores.

La ciencia confirmó cuántos pasos son necesarios dar para reducir el riesgo de enfermedades

Es sabido que la actividad física es beneficiosa para la salud, incluso caminar a intensidad moderada. Sin embargo, esta es la primera vez que los investigadores han podido correlacionar los objetivos de pasos con una amplia gama de resultados de salud.

Según un artículo publicado en Lancet Public Health, que revisa investigaciones de la última década, caminar solo 7000 pasos al día reduce el riesgo de desarrollar más de media docena de enfermedades, así como de muerte prematura. Los científicos, procedentes de Australia, el Reino Unido y Noruega, analizaron docenas de estudios en los que participaron 160.000 adultos que caminaban.

En comparación con las personas que caminaban 2000 pasos, el total de 7000 pasos se asoció con un riesgo un 38 % menor de demencia, una reducción del 25 % en las enfermedades cardiovasculares y un 28 % menos de caídas. La mortalidad se redujo casi a la mitad en las personas que caminaban 7000 pasos. Los riesgos de depresión y diabetes tipo 2 también disminuyeron, aunque en menor medida que en el caso de las otras afecciones.

Según los autores del estudio, hasta 2020 los científicos encargados de establecer las pautas de actividad física para Estados Unidos y el público general no contaban con evidencia suficiente para recomendar un número específico de pasos. Esto fue lo que instaló la falsa creencia de los 10.000 pasos como “objetivo ideal” popular, aunque muchas personas nunca los alcanzaran.

La gran cantidad de investigaciones publicadas en la última década finalmente permitió definir un rango más realista de pasos diarios. Por ejemplo, un estudio de 2023 incluido en el análisis reveló que caminar apenas 2.800 pasos ya reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, mientras que los mayores beneficios se obtienen con 7.200 pasos diarios.