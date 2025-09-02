Sin huevos: cómo hacer mousse de limón, fácil y rápido 

El mousse de limón es un postre básico que nunca falla. Su dulzor y toque ácido es perfecto para degustar después de cualquier comida. En este marco, existe una alternativa de receta para hacer sin huevos, ideal para quienes buscan algo más liviano.

Esta opción mantiene la textura aireada y cremosa que todos esperan, pero se prepara en pocos minutos y con ingredientes clásicos.

Cómo hacer mousse de limón sin huevos

Ingredientes:

Para preparar 4 porciones necesitás:

200 ml de crema de leche para batir, bien fría.

200 g de leche condensada.

100 ml de jugo de limón recién exprimido.

Ralladura de 1 limón.

Galletitas o frutos rojos para decorar (opcional).

Paso a paso:

En un bowl, batí la crema de leche bien fría hasta que forme picos suaves.

En otro recipiente, mezclá la leche condensada con el jugo y la ralladura de limón.

Integrá de a poco la mezcla de limón a la crema batida, con movimientos envolventes para que no se baje la preparación.

Distribuí el mousse en vasitos individuales y llevá a la heladera por al menos 2 horas para que tome la consistencia ideal.