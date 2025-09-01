Sin harina ni azúcar: la torta de manzana húmeda que es tendencia y se prepara en minutos
Esta receta fácil y saludable se volvió viral porque combina sabor casero con ingredientes naturales. Ideal para quienes buscan un postre rico, liviano y sin culpa.
La búsqueda de opciones dulces más sanas hizo que esta torta de manzana se convirtiera en tendencia. No lleva harina ni azúcar refinada, lo que la vuelve apta para celíacos y para quienes siguen una dieta equilibrada o baja en azúcares.
Su secreto está en aprovechar el dulzor natural de la fruta y en utilizar ingredientes simples que todos tenemos en casa. El resultado es un postre húmedo, aromático y listo en pocos minutos, perfecto para acompañar el mate, el té o un café de media tarde.
Ingredientes básicos
- 3 manzanas medianas (rojas o verdes, a gusto)
- 2 huevos
- ½ taza de avena en copos finos o harina de avena (opcional, para dar más cuerpo)
- ½ taza de leche o bebida vegetal
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de canela
- Stevia o miel (opcional, según el gusto)
Paso a paso rápido
- Pelá y rallá dos manzanas. La tercera cortala en rodajas finas para decorar.
- Batí los huevos y sumales la leche.
- Incorporá la avena, la canela y el polvo de hornear hasta lograr una mezcla homogénea.
- Agregá la manzana rallada y mezclá bien.
- Volcá la preparación en un molde engrasado y decorá con las rodajas de manzana.
- Llevá al horno moderado (180 °C) durante 30 a 35 minutos.
Una torta versátil y nutritiva
La manzana aporta fibra y vitaminas, mientras que la avena ayuda a dar saciedad. Podés enriquecer la receta agregando nueces, pasas de uva o chips de chocolate amargo. También admite versiones sin avena, quedando más ligera y con textura similar a un flan.
Dejala enfriar unos minutos antes de desmoldar y servila tibia o fría. Es un postre saludable, rendidor y muy fácil de preparar que demuestra que comer rico no está reñido con cuidarse.
