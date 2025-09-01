ESCUCHÁ RN RADIO
Cómo hacer scons perfectos para la merienda sin horno y en 10 minutos 

Con esta receta rápida vas a poder disfrutarlos en minutos, esponjosos y listos para acompañar el mate, el té o el café. 

Si pensabas que hacer scons caseros era complicado, esta técnica demuestra lo contrario. Solo necesitás pocos ingredientes básicos que seguro ya tenés en casa y una sartén para cocinarlos sin horno. El resultado es igual de rico que el tradicional, pero en mucho menos tiempo

La clave está en la mezcla justa de harina, manteca y leche, que le da esa textura suave y esponjosa tan característica. 

Al cocinarlos en la freidora, los scons logran un dorado parejo por fuera y se mantienen tiernos por dentro, ideales para acompañar con mermelada, dulce de leche o manteca. 

Paso a paso: cómo hacer scons en freidora de aire 

  • Mezclá 250 g de harina leudante con 50 g de azúcar y una pizca de sal. 
  • Incorporá 50 g de manteca fría en cubitos y desmenuzala con los dedos hasta formar un arenado. 
  • Sumá 120 ml de leche y mezclá hasta obtener una masa suave (sin amasar demasiado). 
  • Estirá la masa con un palo y cortá los scons con un cortante o vaso. 
  • Colocalos en la canasta de la freidora de aire, sobre papel manteca o una bandeja apta. 
  • Cociná a 180 °C durante 8 a 10 minutos, hasta que estén dorados. 
  • Servilos tibios y disfrutá. 

