El pasado oculto de Julia Wendell, la polaca que dice ser Madeleine McCann

Julia Wendell se hizo conocida en el último tiempo por asegurar ser Madeleine McCann, la niña británica que desapareció en 2007 en Portugal. Los días avanzan y las novedades que se van conociendo echan por la borda su versión.

Ahora, se supo más sobre esta joven polaca que asegura tener pruebas que demuestran que es la persona buscada. Además de que sus padres deslizaran que padece problemas psicológicos, medios internacionales dejaron entrever más detalles del pasado oculto de Wendell.

La polaca de 21 años siempre quiso ser famosa. Primero intentó ser cantante, luego modelo y, por último, se volcó al mundo de la pornografía.

Wendell creó varios perfiles en sitios para adultos, según publicó el diario español La Vanguardia. No constante, ahora los cerró. La principal hipótesis que se tiene sobre esta acción es que así busca “borrar una huella digital”, que se interponga en su deseo de demostrarle al mundo que es McCann.

Es que ella contó con canales verificados en algunas web y eso significa que debió mostrar un pasaporte o una identificación personal que acredite que es ella. Este tipo de documentos solo se emiten junto con una partida de nacimiento, algo que ella indicó que nunca accedió por culpa de sus padres, según su relato.

«Sí, he hecho vídeos pornográficos, pero no soy actriz porno, y que los haya hecho no cambia nada», dijo Wendell a El Mundo. «Mi actual madre me robó mi confianza cuando era una niña, siempre se metía conmigo y se burlaba de mí, me hirió emocionalmente muchas veces», expresó en Instagram.

«Entendí por qué me metí en plataformas malas (en referencia a PornHub), fue porque tuve una infancia mala y por cómo mi actual madre me trató”, sumó.

Con esto, la versión de la polaca está cada vez más lejos de ser creíble para quienes siguen el caso. De hecho, la policía polaca descartó sus declaraciones en las últimas horas.

“Queda descartada la versión de los hechos», publicaron desde el sitio polaco Gazeta, que replicaron las declaraciones del portavoz de la Policía Policial en Wroclaw, donde vive Julia.

“La actuación de los agentes de la Jefatura Provincial de Policía en esta fase contradice la versión presentada por esta mujer», señaló.

Madeleine McCann: la joven polaca tendría problemas psicológicos

Los padres de Wendell compartieron un comunicado en el que insinuaron que su hija padece problemas psicológicos.

«Siempre hemos intentado entender las cosas que le estaban pasando a Julia. Terapias, medicación, psicólogos y psiquiatras. Sus amenazas, sus mentiras y manipulaciones hacia nosotros, sus acciones en internet…”, expresaron.

“Hemos tratado de prevenirlo (…) Se mudó, no quiere tomar su medicación. Se negó a que le trataran en uno de los mejores hospitales psiquiátricos de Polonia», afirmaron.

