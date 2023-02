La vieja premonición sobre Madeleine McCann que se volvió viral tras la aparición de Julia Faustyna

Tras la aparición de una joven polaca que asegura ser Madeleine McCann, las redes sociales recordaron la vieja premonición de una psíquica que tiempo atrás aseguró que la niña británica, desaparecida en Praia Da Luz en 2007, está viva y que sería encontrada durante el año en curso.

Es que Fia Johansson asegura hablar con personas muertas o que han pasado a otro plano y, por eso, intentó conectar con la hija de Kate y Gerry McCann para saber cuál fue su destino, luego de lo que estiman fue su secuestro y posterior desaparición.

Como Johansson indica que no ha podido «comunicarse o conectar con ella», entiende que Madeleine se encuentra viva pero con paradero desconocido. “Sé que no está muerta porque cuando las personas están muertas se comunican conmigo, pero ella no lo hizo» indicó la psíquica.

Lo curioso es que la mujer anunció su verdad hace cuatro años atrás, en 2019, por lo que la aparición pública de Julia Faustyna la trajo de vuelta a la escena viral por la posibilidad de que su premonición sea certera.

Cuándo y cómo van a «encontrar» a Madeleine McCann

Pero el anticipo de Johansson no quedó ahí: en 2019, aseguró también que Madeleine McCann se reencontrará con su familia durante este 2023 y de una manera poco convencional.

“Entre el año 2023 y 2024 ella se va a encontrar accidentalmente a su familia, pero no sabrá quiénes son” indicó la psíquica sobre un posible encuentro y agregó que Madeleine, para esa época, no sabrá nada sobre su pasado.

“Ella no sabe acerca de sus padres. No recuerda nada. En realidad está viviendo bien” declaró entonces. Sin embargo, destacó que al ser hallada tendría un padre alemán, quien sería parte de la familia que la encontró después.

Entonces, los padres de la pequeña Madeleine, Kate y Gerry McCann, no prestaron atención a dicho contenido, ya que se trata de una información de una persona o entidad no oficial.