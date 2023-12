Sofía Clerici volvió a defenderse de las críticas: «Si algo se supo es porque debió ser así»

Sofía Clerici volvió a defenderse de las críticas que recibe, tras publicar el viaje que realizó junto a Martín Insaurralde por Europa.

En su red social Instagram la modelo apuntó contra aquellos que cuestionan sus bienes materiales y explicó por qué expuso ciertos asuntos en redes sociales.

“Siempre con mis valores firmes, todo lo que logré sola por mi esfuerzo. Nunca nadie me regaló nada, todo me lo gané solita”, dijo Clerici en una historia de Instagram.

Sofía Clerici se volvió a defender en redes sociales.

“Para los que no me conocen, ese tattoo del brazo de rosas de dólares me lo hice a los 19 años cuando empecé a ahorrar trabajando en un local de ropa y luego en TV y tapas de revistas. A la par, saqué mi marca en 2016″, continuó la modelo.

Sin hacer mención directa a Martín Insaurralde, Sofía Clerici también habló de las personas que intentaron perjudicarla a lo largo de su carrera.

“¡Llegué a donde llegué por mí! Sin joder a nadie a mis 36 años. Y si algo se supo es porque debió ser así por dañarme”, cerró Clerici, en lo que parece ser una indirecta a Insaurralde.

Por qué Sofía Clerici quiere recuperar sus carteras

Sofía Clerici continúa siendo investigada por la Justicia. En medio de la investigación por el viaje junto a Martín Insaurralde revelaron por qué la modelo quiere recuperar sus carteras secuestradas.

«Me dicen que en una de las carteras que no había estrenado, había una factura a nombre de la persona que la compró. Entonces, que lo que está buscando es recuperar esa factura para no incriminar a la persona”, reveló Mercedes Ninci en Pocos Correctos, el programa de El Trece.