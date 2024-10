Sofía Gala insultó a los seguidores de su programa porque le pedían música de Charly García

En su programa de streaming que se transmite por el canal “Picnic extraterrestre”, la actriz Sofía Gala se mostró irascible y explotó en insultos a la hora de hablar de la música del artista Charly García, incluso insultó a los seguidores que solicitaban las canciones de Charly.

Las palabras de Sofía Gala

“La gente pel*tuda del chat que escribe para decir que quiere ver a Charly García, basta con Charly García, vayan a escuchar el disco horrible que sacó, váyanse de acá”, inició la hija de Moria Casán al referirse al último compacto del intérprete, “La lógica del escorpión”.

Todo comenzó cuando un usuario criticó los comentarios que se realizaron en la transmisión del programa, respecto al álbum del artista. En el momento en que la conductora se exacerbó, los presentes se quedaron en silencio por unos instantes, antes de acotar cualquier comentario.

El episodio detonó cuando la conductora vio un mensaje de uno de los oyentes que cuestionaba la opinión de uno de los conductores con respecto al músico. El espectador, que también buscó opinar, generó una respuesta inesperada y cargada de agravios hacia el autor de éxitos como “Canción para mi muerte”, “Nos siguen pegando abajo” y “Los dinosaurios”.

Una respuesta inesperada

“No los queremos, fanáticos de Charly García, se pueden ir bien a la m*erda, no molesten en el chat, que me distraen. Matías no sé cuánto, andate, nadie te quiere. Imaginate que estás acá hablando de Charly García. O sea, retirate por favor, gracias”, continuó Gala.

Si bien la mayoría de los invitados se mantenía en silencio, frente a la breve “editorial” de la actriz, se escuchó un “brillante” de fondo y la conductora interactuó con el resto del equipo: “Perdón chicos, pero el nivel de la gente pelot*da, me quema la gorra».

Mientras los integrantes de la mesa intentaron poner paños fríos al explicar que la música es subjetiva y que “puede gustar, como no”, Gala retomó su discurso: “¿Cuál es el problema pelot*dos?”.

Además, la actriz se refirió al último corte del disco: “Váyanse. Tengan una vida. ¿Por qué estás comentando acá si no te gusta? Retirate, mi amor. Andá a escuchar el disco de Charly García. Andá a escuchar ‘Rompela’ que es un temón”.