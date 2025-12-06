Sofía “Jujuy” Jiménez acusó a un spa de usar su imagen sin permiso durante un año

Sofía “Jujuy” Jiménez se refirió al fuerte conflicto que mantiene con un spa porteño, luego de que el local utilizara su imagen durante un año sin autorización.

En su paso por SQP la modelo se mostró firme y sorprendida por la dimensión que tomó el caso:

“Yo ya sé lo que vale mi imagen y la tuvieron un año en el spa. No está bueno”, afirmó con contundencia.

Sofía “Jujuy” Jiménez: “Fue una sinvergüenzada”

Jiménez explicó que se enteró de la situación cuando la productora del programa la llamó para alertarla:

“Estaba muy preocupada. Fui a la tarde porque no me gustaba nada lo que estaba pasando”.

En el estudio, apuntó directamente contra la dueña del establecimiento:

“Era una sinvergüenza. Esta señora nos quiso usar para hacer mala publicidad”.

La conductora también aclaró que nunca buscó canjes ni beneficios gratuitos:

“Yo no fui para hacer una acción. Nadie me invitó. Fui porque había ido hace un año y honestamente no me sumaba hacerles una historia”.

Además, desmintió la versión que aseguraba que no había dejado propina:

“Siempre dejo propina en todos lados. Para mí es una ley. La gente que trabaja tiene que cobrar bien”.

Finalmente, reveló un episodio que terminó de indignarla:

“Cuando quise pagar lo de mi mamá, me dijeron: ‘Si es transferencia, es 20% más’. Ahí ya no sabía si reírme o llorar”.