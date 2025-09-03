Sofía “Jujuy” Jiménez y Susana Roccasalvo protagonizaron un tenso cruce al aire: los detalles
Las periodistas atravesaron un difícil momento al aire, luego Sofía "Jujuy" Jiménez compartió un video en redes sociales en donde reafirmó la incomodidad.
Un incómodo momento se vivió en la pantalla de “Implacables” cuando Susana Roccasalvo puso en aprietos a Sofía “Jujuy” Jiménez con una pregunta que descolocó a la modelo y generó debate en redes sociales.
La conductora comenzó señalando: “Es un país donde te encasillan mucho y pasó toda la vida. ¿Vos creés que algunos productores o programadores te toman en serio?”. Tras un silencio, Jiménez respondió: “Eso habría que preguntárselo a ellos”.
La respuesta de Jujuy a Roccasalvo: “¿Porque soy linda no me tienen que tomar en serio?”
Mientras en pantalla se mostraban imágenes de la modelo en un antiguo sketch junto a Nicolás Repetto, Roccasalvo agregó: “Cuando alguien es muy bonita como vos, modelo…”. Inmediatamente, “Jujuy” la interrumpió: “A ver, desarrollá tu pregunta porque no la entendí del todo, ¿a dónde vas?”.
Roccasalvo reformuló: “Claro, vos sos muy bonita, hiciste una carrera de modelo, paralelamente estudiaste y quizás, si no lo decís acá, mucha gente, sobre todo quienes producen en televisión, ni se enteran. ¿Vos considerás que te toman en serio con las propuestas que te hacen?”.
Jiménez defendió su trayectoria y recordó su paso por el noticiero de Santo Biasatti y María Laura Santillán: “Ahí me acababa de recibir de periodista y estuvo buenísimo. Elegí salir porque me parecía demasiado serio, tenía 24 años y me gustaba lo artístico. Además, me llegó otra propuesta”.
Sin embargo, dejó en claro su incomodidad: “Siento que esa pregunta es medio capciosa, no sé bien cuál es tu intención”. Roccasalvo justificó: “Es para ayudarte, porque los productores de pronto dicen ‘la vamos a llamar’”.
La modelo cerró con firmeza: “He tenido propuestas muy buenas en conducción, pero en el último tiempo también decidí alejarme un poco”.
El cruce no quedó solo en televisión. Más tarde, Jiménez subió un video a sus redes sociales donde expresó: “Fue muy incómoda la pregunta y el momento. No se entendió su intención, por eso le dije con respeto ‘¿qué es lo que estás queriendo decir?’”. Y concluyó molesta: “¿Porque soy linda no me tienen que tomar en serio?”.
Comentarios