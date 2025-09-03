Sofía “Jujuy” Jiménez y Susana Roccasalvo protagonizaron un tenso cruce al aire: los detalles

Un incómodo momento se vivió en la pantalla de “Implacables” cuando Susana Roccasalvo puso en aprietos a Sofía “Jujuy” Jiménez con una pregunta que descolocó a la modelo y generó debate en redes sociales.

La conductora comenzó señalando: “Es un país donde te encasillan mucho y pasó toda la vida. ¿Vos creés que algunos productores o programadores te toman en serio?”. Tras un silencio, Jiménez respondió: “Eso habría que preguntárselo a ellos”.

La respuesta de Jujuy a Roccasalvo: “¿Porque soy linda no me tienen que tomar en serio?”

Mientras en pantalla se mostraban imágenes de la modelo en un antiguo sketch junto a Nicolás Repetto, Roccasalvo agregó: “Cuando alguien es muy bonita como vos, modelo…”. Inmediatamente, “Jujuy” la interrumpió: “A ver, desarrollá tu pregunta porque no la entendí del todo, ¿a dónde vas?”.

Roccasalvo reformuló: “Claro, vos sos muy bonita, hiciste una carrera de modelo, paralelamente estudiaste y quizás, si no lo decís acá, mucha gente, sobre todo quienes producen en televisión, ni se enteran. ¿Vos considerás que te toman en serio con las propuestas que te hacen?”.

Jiménez defendió su trayectoria y recordó su paso por el noticiero de Santo Biasatti y María Laura Santillán: “Ahí me acababa de recibir de periodista y estuvo buenísimo. Elegí salir porque me parecía demasiado serio, tenía 24 años y me gustaba lo artístico. Además, me llegó otra propuesta”.

Sin embargo, dejó en claro su incomodidad: “Siento que esa pregunta es medio capciosa, no sé bien cuál es tu intención”. Roccasalvo justificó: “Es para ayudarte, porque los productores de pronto dicen ‘la vamos a llamar’”.

La modelo cerró con firmeza: “He tenido propuestas muy buenas en conducción, pero en el último tiempo también decidí alejarme un poco”.

El cruce no quedó solo en televisión. Más tarde, Jiménez subió un video a sus redes sociales donde expresó: “Fue muy incómoda la pregunta y el momento. No se entendió su intención, por eso le dije con respeto ‘¿qué es lo que estás queriendo decir?’”. Y concluyó molesta: “¿Porque soy linda no me tienen que tomar en serio?”.