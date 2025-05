Sofía «Jujuy» Jiménez contó que un falso Gabriel Rolón quiso estafarla: «Pude conectar con mi intuición»

La modelo Sofía “Jujuy” Jiménez compartió un lamentable momento que vivió cuando quiso invitar al psicólogo Gabriel Rolón a su podcast y terminó por caer en manos de un estafador que se hace pasar por el licenciado desde hace un año, con el fin de hackear los celulares. En sus redes sociales dio detalles de lo que le ocurrió. Acá te lo contamos.

Un falso Gabriel Rolón quiso estafar a Jujuy Jiménez. «Rarísimo»

En un principio, la influencer Jujuy Jiménez señaló: “Qué suerte que pude conectar con mi intuición y no me dejé llevar por la emoción. Casi que soy estafada por un supuesto Gabriel Rolón, que lo amamos. Gaby no tiene nada que ver con esto. Pobre”.

“Pero evidentemente alguien se está haciendo pasar por él porque hay un número dando vueltas ahí. Esto yo ya lo sé porque pude hablar con el manager. El verdadero. Fue rarísima la conversación, pasaron dos o tres cosas que a mí me llamaron la atención”, continuó.

A continuación, Jiménez repasó los detalles que tuvo en cuenta al notar que su interlocutor era un farsante: “Escribir ‘halago’ sin H. Rarísimo. Rolón no va a poner ‘halago’ sin H. Después, la foto de perfil también era muy rara”. No obstante, más tarde llegó el objetivo de la conversación.

“Cuando teníamos que concretar la cita para venir a grabar me dice ´Mandame el código que te va a llegar en la pantalla. Para confirmar así mi agenda para que pueda agregarte al calendario”, apuntó la modelo.

Esto hizo que Sofía encendiera sus alertas: “Me pareció rarísimo porque vengo cerrando con otros invitados. Cuando me pide esto, me dice que a mi celular me llegaba un código y con eso él me agendaba en su propia agenda”.

“Ahí claramente me di cuenta de que era rarísimo. Sumé: ‘halago’ sin H, la foto de perfil que era muy comercial y de hace 20 años y que me pida ese código”, remarcó la influencer al tiempo que explicó que se contactó con el manager real del psicólogo.

El representante le informó: “Sofi, quédate tranquila. Esto nos pasa hace como un año”. Ante este conflicto, la modelo reflexionó: “Lo sentí desde el principio, pero quise creer, quise confiar más en la emoción de poder cerrarlo a Rolón para entrevistarlo. Pero no”.

NA