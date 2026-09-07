Internación de Mirtha Legrand: diferencias familiares y su inquietud por la salud

Mientras el Sanatorio Mater Dei confirmaba mediante su primer parte médico que Mirtha Legrand permanece en una habitación común bajo tratamiento por un cuadro respiratorio bronquial, en la pantalla de Intrusos (América TV) salieron a la luz versiones sobre marcadas discrepancias familiares en torno a los tiempos de su hospitalización.

Según revelaron en el ciclo televisivo de América, la propia Mirtha Legrand venía manifestando desde el último viernes su firme voluntad de ingresar a un centro médico para ser evaluada en profundidad, un deseo que se habría postergado durante el fin de semana hasta concretarse recién a primera hora del lunes, encendiendo el debate sobre el manejo asistencial en su fuero íntimo.

El llamado en la madrugada y el insistente pedido de internación de Mirtha Legrand

De acuerdo con lo detallado por los cronistas y conductores del programa de espectáculos, la preocupación de Mirtha Legrand por su persistente estado gripal no era menor.

La molestia, originada por una tos continua y el recuerdo reciente de amigos cercanos que atravesaron severas complicaciones de índole pulmonar, incrementaron su inquietud personal. Frente a ese escenario, la comunicadora habría insistido en la necesidad de no demorar los estudios clínicos.

La versión periodística ventilada al aire indicó incluso que, ante la falta de una definición inmediata en su residencia, la diva habría tomado la iniciativa de comunicarse durante la madrugada del sábado con autoridades directivas del Hospital Fernández para buscar una rápida contención médica, reflejando su apremio por ser internada de inmediato.

En el entorno familiar, sin embargo, se optó en un primer momento por sostener el reposo domiciliario y aguardar la evolución con asistencia de su médico de cabecera, evitando lo que consideraban una exposición pública innecesaria ante los medios.

Esta diferencia de criterios entre la celeridad que exigía la paciente y los tiempos de espera, sugeridos por sus allegados, generó momentos de rispidez en las horas previas a su arribo al nosocomio privado.

Tranquilidad en el sanatorio y la evolución médica de Mirtha Legrand bajo observación

Pese a los cortocircuitos domésticos que trascendieron en las últimas horas, la llegada formal de Mirtha Legrand al establecimiento sanitario descomprimió el clima de tensión.

La presentadora se encuentra notablemente más aliviada y contenida, al saberse bajo supervisión constante de los especialistas, a la espera de completar los estudios de rigor que permitan constatar la remisión del proceso bronquial.