Los beneficios de poner hierbabuena abajo de la almohada: por qué cada vez más gente lo hace 

Dormir bien se convirtió en un verdadero lujo en la vida moderna. El ritmo acelerado, las múltiples responsabilidades y la exposición constante a pantallas hacen que conciliar el sueño sea cada vez más complicado. Frente a este panorama, cada vez más personas buscan alternativas naturales para relajarse antes de irse a la cama, y una de las más simples y efectivas es colocar hojas de hierbabuena bajo la almohada.

Aunque puede sonar a una superstición heredada de generaciones pasadas, dormir con hierbabuena bajo la almohada combina tradición y ciencia. El aroma fresco de esta planta no solo resulta agradable, sino que también favorece la relajación del cuerpo y la mente. Lo mejor es que se trata de un ritual nocturno sencillo, económico y accesible para todos.

Las propiedades de la hierbabuena

La hierbabuena (Mentha spicata) es una planta perenne de la familia de las Lamiáceas, conocida por su fragancia mentolada. Desde tiempos antiguos ha sido utilizada como planta medicinal gracias a sus múltiples beneficios:

Alivia dolores de cabeza y reduce la tensión muscular.

Disminuye el estrés y aporta sensación de calma.

Mejora la respiración, al ayudar a despejar las vías nasales.

Favorece la digestión, al combatir la acidez o la indigestión.

Estas propiedades hacen que su uso no se limite a la cocina o a las infusiones, sino que también pueda incorporarse en rutinas de bienestar.

Cómo ayuda a dormir mejor

Colocar hojas de hierbabuena bajo la almohada no actúa como un somnífero, pero sí influye en varios factores que facilitan el descanso:

Reducción de la tensión nerviosa: el aroma de la planta estimula al sistema nervioso, al bajar el ritmo cardíaco y favorecer la tranquilidad.

Respiración más fluida: gracias al mentol, ayuda a abrir las vías respiratorias, algo muy útil para quienes sufren de congestión nasal o alergias estacionales.

Mayor comodidad digestiva: aunque el efecto no es directo al dormir, la relajación que genera el aroma puede reducir la incomodidad asociada a la acidez o los gases.

Condicionamiento asociativo: convertirlo en un ritual nocturno envía una señal al cerebro de que llegó la hora de descansar, del mismo modo que leer un libro o meditar antes de dormir.

Importancia del entorno para un sueño reparador

Si bien la hierbabuena puede ser de gran ayuda, los especialistas recuerdan que el entorno de la habitación también es clave para dormir bien. Algunos consejos importantes son:

Mantener la habitación bien ventilada y con una temperatura agradable.

Optar por una iluminación tenue, al evitar las luces intensas o blancas.

Reducir el uso de dispositivos electrónicos al menos una hora antes de dormir, ya que su luz y estímulos interfieren con el ritmo circadiano.

Ritual paso a paso

Para aprovechar al máximo este truco natural, es recomendable seguir algunas indicaciones:

Elegir hojas frescas y limpias de hierbabuena. Si están recién cortadas, mejor, ya que desprenden un aroma más intenso.

Asegurarse de que estén completamente secas, para evitar la humedad y el riesgo de moho.

Colocarlas bajo la funda de la almohada o dentro de una bolsita de algodón transpirable, de modo que el aroma sea perceptible pero sin resultar molesto.

Renovar las hojas cada dos o tres días para mantener su frescura.

Combinar con otras hierbas como lavanda o manzanilla, que potencian el efecto relajante y crean un ambiente aromático ideal para dormir.

Más allá de los beneficios físicos, la hierbabuena bajo la almohada funciona también en el plano emocional. Este ritual envía un mensaje interno de pausa y calma, al ayudar a dejar atrás las preocupaciones diarias. Con el tiempo, el cerebro asocia ese gesto con el momento de dormir, lo que refuerza la calidad del descanso.