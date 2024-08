Survivor Expedición Robinson: el equipo Sur cambió su voto a último momento y definió la eliminación

Survivor Expedición Robinson sigue despidiendo a supervivientes. Esta vez el campamento Sur se enfrentó al Consejo Tribal y un cambio a último momento, definió a la nueva eliminada del reality.

Los integrantes del equipo amarillo debatieron durante todo el día a quién votar, los nombres apuntaban a Aixa y Goldi. Por eso se esperaba que la decisión esté entre estos dos jugadores que con el pasar de los días, acumulan diferencias entre si.

Sin embargo a la hora de votar, el anuncio de Marley comunicó un nombre inesperado. Janet Duarte que se había postulado como candidata en los Consejos anteriores no pudo pasar inadvertida y se consagró como la décima eliminada de la competencia.

La actriz recibió siete votos en contra y esto la llevó a interpretar que la decisión de ir en su contra fue tomada a último momento, y a sus espaldas.

Survivor Expedición Robinson: Janet, la nueva eliminada

Janet siempre estuvo al borde de ser la eliminada, pero sus compañeros mostraron como prioridad otros nombres y de esta manera llegó a cumplir los 26 días en el programa de supervivencia.

Finalmente en la emisión de este martes, la jugadora se tuvo que despedir de Survivor Expedición Robinson. Cuando la anunciaron como la eliminada, expresó: «Cuando íbamos caminando hacia el Concejo noté que había miradas distintas, unas vocecitas ahí. Goldi me agarró la mano y eso me terminó de confirmar todo ese subtexto».

Janet al despedirse de su equipo se mostró satisfecha con su paso por el reality y declaró: «Por supuesto que imaginaba que podía pasar, es un juego. No me sorprende la decisión y la aceptación. Si no era esta noche, era la próxima «.

Tras esto le agradeció a sus compañeros y expresó su cariño: «Gracias por la experiencia. Me encantó compartirla con ustedes y aprender un montón. Mauro, te amo. Balta, Euge, Aixa, son todas personas geniales y creo que van a llegar muy lejos todos«.